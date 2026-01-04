România investește 16 milioane de lei pentru monitorizarea populației de sturioni din Dunăre

Proiectul include realizarea unor stațiilor de monitorizare și implementarea unei rețele LoRa‑NET, alături de aplicații software personalizate pentru colectarea și interconectarea parametrilor tehnici și de mediu.

Autoritatea contractantă urmărește dezvoltarea unei infrastructuri capabile să susțină monitorizarea continuă a speciilor de sturioni, în contextul măsurilor de conservare aplicate pe sectorul românesc al Dunării. Licitația se află în desfășurare, iar operatorii economici interesați pot depune ofertele până la data de 2 februarie 2026, ora 15:00. Valoarea estimată a contractului este de 16.681.925,87 lei.

Sistem integrat va permite digitalizarea întregii activități de monitorizare a evoluțiilor ecosistemelor din zonele umede aferente cursului Dunării, între Porțile de Fier 2 și zona costieră a Mării Negre, rețeaua LoRa-NET permițând instalarea de senzori de monitorizare online a condițiilor de mediu din zona de acoperire radio (crearea unei benzi de acoperire radio de aprox. 10 km, în zone unde semnalul GSM este slab sau inexistent). Operarea unei rețele de comunicații reziliente și dedicate pentru mediu va permite, de asemenea, integrarea unor sisteme avansate de avertizare la inundații și culegerea de date de înaltă rezoluție privind natura schimbărilor climatice în ecosistemele de-a lungul Dunării. Implementarea proiectului vizează dezvoltarea unei infrastructuri de comunicații de tip Low Power Wide Area Network (LPWAN), bazată pe tehnologia LoRaWAN, pentru asigurarea transmiterii datelor colectate de stațiile de monitorizare DKMR amplasate de-a lungul Dunării către centrul de comandă CMAVG al INCDPM București sau echivalent.

Proiectul reprezintă una dintre inițiativele instituției de a consolida capacitatea tehnică de supraveghere a ecosistemelor acvatice și de a sprijini eforturile de combatere a activităților ilegale din zona fluvială.

Proiectul este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul I – „Tranziția Verde”, Componenta 2 – „Păduri și protecția biodiversității”, Investiția 4.4, iar realizarea lui este inclusă în jalonul 39 din cadrul PNRR.