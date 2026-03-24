Avertisment: România riscă penurie de benzină și motorină. Risc MAJOR de criză a carburanților

Potrivit analizei, măsurile propuse nu ar reduce prețurile la carburanți și ar putea provoca probleme grave de aprovizionare.

Avertisment: măsurile nu vor reduce prețurile la carburanți

În scrisoarea transmisă Guvernului, Asociația Energia Inteligentă susține că intervențiile propuse pe piața petrolului nu vor aduce beneficii reale consumatorilor.

Potrivit analizei:

eventualele scăderi de preț ar fi temporare și ar fi anulate rapid de creșterile ulterioare;

intervențiile administrative pot distorsiona piața;

există riscul apariției unor dezechilibre în lanțul de aprovizionare.

Specialiștii avertizează că astfel de măsuri pot avea efecte inverse față de cele dorite.

Risc de penurie de benzină și motorină

Cel mai important avertisment din scrisoarea deschisă este legat de riscul de penurie de carburanți.

Asociația Energia Inteligentă susține că:

intervențiile administrative pot descuraja importurile;

distribuția produselor petroliere poate fi afectată;

pot apărea disfuncționalități majore în aprovizionare;

există riscul unei crize de motorină și benzină în lunile următoare.

Stabilitatea pieței de carburanți este considerată esențială pentru economie, iar orice decizie care poate produce blocaje trebuie analizată foarte atent.

Ce cere Asociația Energia Inteligentă Guvernului

În scrisoarea deschisă, Dumitru Chisăliță solicită autorităților:

Suspendarea adoptării Ordonanței de Urgență în forma actuală; Dialog transparent cu industria și consumatorii; Analiză de impact privind securitatea aprovizionării; Identificarea unor măsuri alternative care să ajute consumatorii fără a afecta piața.

Reprezentanții Asociației Energia Inteligentă spun că orice intervenție trebuie făcută pe baza unor analize solide și a consultării cu actorii din industrie.

Miza: stabilitatea pieței și economia

Potrivit scrisorii, piața carburanților este un element esențial pentru economia României, iar deciziile luate în grabă pot avea efecte negative pe termen mediu și lung.

Asociația Energia Inteligentă a transmis că rămâne deschisă dialogului cu autoritățile pentru identificarea unor soluții eficiente care să protejeze atât consumatorii, cât și funcționarea pieței.

Scrisoarea deschisă transmisă de Dumitru Chisăliță Guvernului României reprezintă un avertisment privind riscurile intervențiilor administrative pe piața carburanților. Potrivit experților, plafonarea sau controlul artificial al prețurilor poate duce la dezechilibre, scumpiri ulterioare și chiar la penurie de benzină și motorină.

Specialiștii cer autorităților să analizeze atent situația și să găsească soluții care să protejeze consumatorii fără a destabiliza piața.