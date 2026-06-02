Scenariul lui Kelemen Hunor pentru Cotroceni: Mandat de premier pentru PSD și Sorin Grindeanu

de Redacția Jurnalul    |    02 Iun 2026   •   18:00
Hepta/Kelemen Hunor propune testul Parlamentului pentru PSD

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că dacă s-ar afla în locul președintelui Nicușor Dan, ar desemna un premier din partea Partidului Social Democrat, subliniind că aceasta este logica constituțională, respingând din nou varianta unui guvern tehnocrat.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a afirmat că prima șansă de a constitui o majoritate guvernamentală ar trebui să revină PSD, cel mai mare partid parlamentar. De asemenea, a explicat că în cazul în care un premier PSD nu coagulează o majoritate, ar trebui să se treacă la următorul partid parlamentar.

„Eu dacă aș fi președintele României, aș da pentru PSD posibilitatea de a forma un guvern, fiindcă constituțional așa merge. Aș pleca de la singura chestiune constituțională în acest moment. Au cele mai multe mandate. Sigur, nu trebuie să pice, că poți să dai înapoi, că nu poți să formezi un guvern și nu trebuie să fie Sorin Grindeanu. După care m-aș duce mai departe, la următorul partid care are... La AUR sau la PNL. Poate aș sări peste AUR”, a spus Kelemen Hunor într-o conferință de presă.

Referitor la structura viitorului Executiv, fostul vicepremier a susținut că Guvernul trebuie să fie fie unul politic, fie unul tehnocrat, nu o combinație între cele două variante.

„Ori vine cineva cu un guvern tehnocrat, are o susținere parlamentară și face treabă, ori face un guvern politic. Deci și tehnocrat, și politic, și semi-politic, și semi-tehnocrat, nu merge”, mai spune Kelemen.

Liderul politic a precizat că nu există șanse privind intrarea în vacanța parlamentară fără numirea unui nou Guvern.

„Nu prea cred, nu poate guvernul să vină nici cu ordonanță de urgență, nici măcar cu proiect de lege, după aceea nu poate da ordonanțe în perioada vacanței parlamentare și eu nu aș vrea să mergem până în toamnă cu un guvern interimar, fiindcă nu asta este soluția”, spune președintele UDMR.

Întrebat dacă ar vota un guvern minoritat PSD, Kelemen a spus că toate speculațiile sunt lipsite de fundament în lipsa unei nominalizări de la Palatul Cotroceni.

„Aici deja suntem mult prea departe, fiindcă nu-mi permit să merg eu să spun dacă aș vota un guvern PSD monocolor, dar e o posibilitate, dar până când nu există nominalizare, noi suntem pe un teren aproape minat”, conchide liderul UDMR.

(sursa: Mediafax)

 

