România accelerează reforma pieței de energie: cinci măsuri pentru prețuri corecte și stabilitate

Market Maker – transparență și lichiditate în piață

Prima măsură propusă vizează implementarea mecanismului Market Maker, menit să crească lichiditatea pieței și să aducă mai multă transparență în formarea prețurilor. Acesta a fost deja aprobat de ANRE prin Ordinul nr. 15/29 aprilie 2025 și urmează să fie aplicat din 1 iulie 2025 pe piața de energie electrică, respectiv din 1 aprilie 2026 pe piața de gaze naturale. Implementarea este estimată în 0-3 luni, iar primele beneficii ar putea fi vizibile în 3-6 luni, potrivit Agerpres.

Garanții extinse și contraparte centrală pentru siguranța tranzacțiilor

A doua măsură vizează extinderea mecanismelor de garantare a tranzacțiilor de pe piața angro. În plus față de garanțiile stabilite de ANRE în iulie 2025, Ministerul Energiei propune accelerarea implementării CCP-RO, contrapartea centrală națională, ce va reduce riscul speculativ și va consolida încrederea în piață. Termenul de operaționalizare este de 6-12 luni, cu beneficii vizibile în următorii 2 ani.

Reducerea costurilor de distribuție prin achizitor unic pentru CPT

Pentru a scădea costurile cu consumul propriu tehnologic (CPT), care reprezintă până la un sfert din cheltuielile de distribuție, Ministerul propune crearea unui mecanism de achizitor unic, în conformitate cu recomandările IEA. Astfel, tarifele de distribuție achitate de consumatori ar putea scădea, iar efectele pozitive ar deveni vizibile în 12-24 luni.

Tarife dinamice și contorizare inteligentă

A patra măsură urmărește accelerarea implementării tarifelor dinamice și a sistemelor de măsurare inteligentă (SMI). România produce cea mai ieftină energie în intervalul 11:00 – 18:00, însă prețurile explodează seara, ajungând chiar și la 1.500 RON/MWh. Prin contorizare inteligentă și tarife diferențiate, facturile la energie s-ar putea reduce cu până la 24%, iar importurile costisitoare ar scădea. În prezent, doar 32% dintre contoare sunt inteligente, însă fonduri europene de 150 milioane euro vor sprijini extinderea rețelei.

Coerență în programele de eficiență energetică

Ultima măsură prevede crearea unui task-force interministerial, care să coordoneze programele de eficiență energetică din sectorul economic, public și rezidențial. Sub coordonarea Ministerului Energiei, această structură va centraliza monitorizarea și alocarea fondurilor pentru a maximiza impactul investițiilor și a reduce consumul de energie pe termen lung.

Pachetul de reforme propus de Ministerul Energiei vizează atât stabilizarea pieței, cât și protejarea consumatorilor finali. Dacă vor fi aplicate conform planului, măsurile ar putea aduce mai multă transparență, prețuri mai corecte și un consum energetic mai eficient în următorii doi ani.