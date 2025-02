Romgaz vrea să dea lovitura pe piața îngrășămintelor chimice

Societatea este deținută de către elvețienii de la Ameropa, care vor să vândă din cauza prețurilor mari la gaze. Statul român vrea să profite de ofertă, în condițiile în care din 2027 începe extracția de gaze din Marea Neagră, prin proiectul Nepttun Deep. Astfel că ne vom putea acoperi necesarul de consum intern și vom și exporta.

“După cum am anunțat încă de anul trecut, căutăm parteneri pentru a relua producția de îngrășăminte. În acest moment, nu putem oferi mai multe detalii, dar scopul nostru este să producem din nou îngrășăminte.

România are resurse naturale, are industrie modernă cu angajați bine pregătiți și are agricultura la un nivel foarte înalt. Toate acestea oferă un avantaj economic și social deosebit de important pentru viitor”, a declarat Ovidiu Maior, purtător de cuvânt Azomureș, pentru Financial Intelligence.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, faptul că Romgaz vrea să preia Azomureș.

”În agricultură, datele arată că ultimele ninsori au căzut exact în zonele cu mare deficit de apă după seceta de anul trecut. Avem acum premisele pentru un an agricol foarte bun. Susţin total proiectul, este cea mai bună soluţie pentru agricultorii noştri!”, a spus acesta în şedinţa de guvern.

Ciolacu a arătat că o altă veste importantă este că Romgaz vrea să preia cel mai mare producător de îngrăşăminte chimice din ţară.

Ce spune Romgaz

Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, spune că a început analiza achiziței.

“E o analiză puțin mai complexă, în sensul în care nu ne uităm numai la un combinat sau la un singur combinat, ci ne uităm la piața de îngrășăminte din România. Automat, un producător de gaze naturale ar avea, să spunem, o sinergie interesantă cu un astfel de activ. În acest moment suntem într-o perioadă incipientă, urmează să avem un consultant care să ne ajute să facem acest studiu de piață și să evaluăm mai mult terenul”, a arătat acesta.

Directorul general al producătorului de gaze naturale, preciczează că este nevoie de o cercetare mai complexă.

“Ca teorie, are sens, în primul rând, este un producător foarte important de îngrășăminte din România și poate avea o mare bucată din piața de îngrășăminte din țara noastră. Dar e clar că trebuie făcut un due dilligence tehnic, de mediu și orice investiție pe care Romgaz o face acum trebuie integrată în planul de afaceri pe care noi trebuie să îl facem pentru următorii 10 ani. Să nu uităm că în 2025 și 2026 avem cel mai mare CAPEX din istoria companiei, iar jumătate din acesta vine din împrumuturi. Orice investiție pe care compania o va face trebuie să se încadreze în anumite limite din acel plan. În afară de această evaluare tehnică, de mediu și ce implicații ar avea în linie cu reglementările europene din punct de vedere al mediului înconjurător, trebuie să fie și fezabilă”.

Azomureș a fost vândută în 2012

Ameropa Holding a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Azomureș în 2012 şi mai are în Romania operatorul portuar Chimpex din Constanța și distribuitorii Ameropa Grains (Constanța), Promat (Satu Mare) și Agroind (Bihor).

Platforma industrială Azomureş se întinde pe 100 de hectare şi cuprinde un complex de instalații de producere a îngrășămintelor pentru agricultură – NPK, azotat de amoniu, nitrocalcar, uree granulată – și a unor produse industriale – melamină, uree tehnică, apă amoniacală, acid azotic și altele. Capacitatea anuală de producție a Azomureş este de 1,8 milioane de tone de îngrășăminte, notează stiripesurse.ro.