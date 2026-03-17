Cerul Iranului în haos: Cum afectează conflictul din Orientul Mijlociu zborurile comerciale

„Nu e trafic obișnuit”: Piloții și controlorii de trafic aerian, sub presiune maximă în timp de război în Orientul Mijlociu

În ultimele două săptămâni, pe măsură ce drone și rachete au traversat cerul deasupra Iranului și Golfului, controlorii de trafic aerian au trebuit să ghideze avioanele comerciale prin spații aeriene sigure, dar extrem de aglomerate, potrivit BBC.

Harta zborurilor arată cum spațiile aeriene ale Egiptului și Georgiei au devenit cele mai tranzitate din regiune. Fiecare controlor se ocupă de o secțiune a hărții, coordonând intrarea și ieșirea avioanelor cu colegii.

Zborurile în zone de conflict: stres maxim pentru controlori

În condiții normale, un controlor gestionează șase aeronave simultan. În timp de război, numărul se poate dubla. „Creierul poate menține concentrare maximă doar 20-30 de minute la intensitate ridicată”, spune Brian Roche, fost controlor de trafic aerian.

Pentru a preveni epuizarea, mai mulți controlori sunt aduși în perioadele aglomerate și rotați frecvent. În mod normal, turele durează 45-60 de minute, dar în conflicte se reduc la 20 de minute, urmate de o pauză egală.

Lecții din istorie: tragedia MH17

Cazul zborului Malaysia Airlines MH17, doborât în 2014 în estul Ucrainei, arată cum conflictele pot afecta direct rutele comerciale. În acel moment, conflictul aerian era relativ limitat, dar deja se semnalaseră incidente cu aeronave militare.

Săptămâna trecută, șase membri ai echipajului american au murit după prăbușirea unui avion de realimentare în vestul Irakului, implicat în operațiuni împotriva Iranului.

Rutarea strategică și siguranța pasagerilor

Când spațiile aeriene sunt închise sau aglomerate, controlorii comunică cu piloții despre rutele alternative, combustibil și aeroporturile disponibile. Avioanele trebuie să fie separate atât vertical, cât și orizontal, pentru a evita turbulențele produse de aeronave mari.

John, pilot cu peste 20 de ani de experiență, spune că majoritatea companiilor aeriene planifică evitarea zonelor periculoase din timp. „Știam că ceva se întâmplă în Orientul Mijlociu. Era o chestiune de când, nu dacă”, afirmă el.

Echipajul de cabină: mai mult decât servire la bord

Hannah, membru al echipajului de cabină, explică că rolul lor devine critic în perioadele tensionate. „Servirea la bord este doar partea vizibilă. Prioritatea noastră este siguranța pasagerilor.”

Rutarea alternativă crește însă oboseala echipajului și complică echilibrul muncă-viață personală. „Este un stil de viață și o pasiune. Ne simțim parte dintr-o mare familie, unită prin aripi”, spune Hannah.