Scandal în Turism. Alin Burcea: „Nimic din ce spune acest ministru nu are substanță. E un farsor și o hahaleră”

La scurt timp după ce membrii Asociației Naționale a Agențiilor de Turism s-au întâlnit cu Laurențiu Gâdei, noul secretar de stat din Ministerul Economiei care coordonează activitatea din acest domeniu, stabilind un plan de lucru pentru viitor, ministrul Radu Miruță a lansat atacuri la adresa președintelui ANAT, Alin Burcea. Răspunsul președintelui ANAT arată că între autoritatea statului și mediul de afaceri se accentuează un conflict început chiar din prima zi a noului Guvern. Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) mai încearcă să negocieze cu Ministerul Economiei, deși au existat conflicte și între acest patronat și ministrul Miruță.

Secretarul de stat Laurențiu Viorel Gâdei a avut, recent, o întâlnire de lucru cu patronatele din turism, pentru a se stabili un plan concret de acțiuni în acest domeniu. Fiecare patronat a prezentat o listă de cerințe, pentru susținerea activităților din turism, dar până în prezent nu s-a concretizat nimic și nici discuțiile mediului de afaceri cu ministerul de resort nu au continuat. În acest context, ministrul Radu Miruță „a pus paie pe foc”, atacându-i pe reprezentanții patronatelor, cu precădere pe Alin Burcea, președintele ANAT – cel care a lansat mai multe critici la adresa ministrului.

Alin Burcea i-a răspuns lui Radu Miruță printr-un comunicat de presă asumat de ANAT. Contactat de Jurnalul, președintele ANAT a declarat că ministrul doar își face campanie electorală în continuare, dar nu înțelege domeniul pe care îl administrează.

„Omul își face campanie, în stilul USR-ului. Lansează teme și subiecte care pot să placă electoratului USR. Face show, e un circar care nu are nicio consistență în ceea ce face. Obsesiv, atât el, cât și colega lui de la Mediu, dau declarații de presă doar pentru imagine. A avut loc o întâlnire cu secretarul de stat, am discutat despre fondurile de garantare, dar pe ministru nu-l interesează nimic. Ne acuză pe noi pentru insolvența unei agenții de turism doar pentru că era membră ANAT, deși noi nu avem date și nu putem să ne verificăm partenerii. Ei trebuie să verifice agențiile și să ia măsuri. E un farsor și o hahaleră, un băiat care vrea să-și facă imagine, dar nu are substanță nimic din ce spune. I-am spus să facă prima de incoming lucrativă, dar el nu înțelege nici de ce se fac târguri de turism”, a declarat Alin Burcea pentru Jurnalul.

Atac la tot USR-ul

Declarațiile din comunicatul de presă ANAT sunt chiar mai dure, nu doar la adresa ministrului Radu Miruță, ci la întregul USR: „Este încă o dovadă că el și partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață. Pentru domnul Miruță, intrarea în insolvență a unei agenții este o «țeapă», iar voucherele de vacanță sunt o «golăneală» care ar scădea calitatea serviciilor și ar crește prețurile. Nu creșterea taxelor impuse de guvernul din care face parte, nu majorarea costurilor plajelor de către colega sa de la Mediu - nu, nu acestea afectează turismul, ci, vezi Doamne, voucherele de vacanță - care, apropo, au fost printre singurele măsuri reale de combatere a evaziunii fiscale din turism și au adus în economia albă mii de locații de cazare”, au transmis agențiile de turism.

ANAT îi amintește ministrului Economiei că România este pe ultimul loc în Europa la sosirile de turiști străini, iar bugetul de promovare alocat de ministerul de resort este mai mic decât bugetul de promovare al unei firme din acest domeniu. În general, agențiile de turism care fac incoming (aduc turiști străini în România) investesc și în promovarea destinației, suplinind ceea ce ar fi trebuit să plătească statul. Unul dintre puținele ajutoare pe care le acorda Ministerul Economiei era participarea la târgurile de turism internaționale, unde oricum agențiile merg cu materiale de promovare proprii, pentru că nu se pot baza pe cele plătite din bani publici pentru prezentarea destinației.

„Faceți spectacol de proastă calitate!”

Acum, ministrul Economiei și-a exprimat intenția de a desființa târgurile de turism, spunând că sunt inutile. Același ministru a refuzat și solicitarea ANAT de a acorda prima de incoming prevăzută de lege, prin care ar fi trebuit să primească bonificații acele agenții care aduc turiști străini în România.

O altă propunere venită din partea ANAT și ignorată de ministrul Miruță este înființarea a două fonduri de garantare care ar putea salva banii turiștilor și pe ai agențiilor de turism care vând pachetele unei companii ce intră în incapacitate de plată, din varii motive.

„V-am spus, în urmă cu trei luni, că sistemul actual de garantare a agențiilor de turism, bazat pe asigurări, este ineficient și că este nevoie de o lege privind fondurile de garantare. V-am oferit chiar și un proiect de text. Noroc că am avut un martor, altfel ați fi spus că nu este adevărat. Nu vă interesează, în realitate, garantarea banilor turiștilor. Tot ce vă interesează este spectacolul mediatic și imaginea personală. Dar faceți, din păcate, un spectacol de proastă calitate. Și, ca să fie clar: «cartoful fierbinte» este în curtea dumneavoastră, domnule ministru! Chiar ministerul pe care îl conduceți, prin Direcția de Control, are pârghiile și obligația legală de a verifica și sancționa orice agenție care nu respectă legea sau care înșală turiștii. Dacă există probleme, ele sunt rezultatul incompetenței și pasivității instituției dumneavoastră, nu vina ANAT. Pentru informarea dumneavoastră, ANAT nici măcar nu are voie - prin Legea Concurenței - să dețină sau să utilizeze date comerciale despre activitatea agențiilor membre”, i-a transmis ANAT ministrului Miruță, solicitându-i premierului Ilie Bolojan să găsească o altă soluție pentru turismul din România - „o Autoritate de Turism sub primul ministru, condusă de un om competent”.

Hotelierii negociază mai bine cu Finanțele și ANAF

O listă de propuneri a fost transmisă Guvernului și de FPTR. Ieri, la ora 11:00, a avut loc, la solicitarea Comitetului Director al FPTR, o întâlnire tehnică cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai ANAF, unde federația patronală a susținut menținerea cotei reduse de TVA și reintroducerea impozitului specific.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții FPTR au prezentat argumente solide privind menținerea cotei reduse de TVA pentru cele șase tipuri de servicii de cazare și pentru activitatea de alimentație publică, precum și oportunitatea reintroducerii impozitului specific.

„Întâlnirea s-a desfășurat într-un cadru constructiv și profesionist, iar specialiștii Ministerului Finanțelor vor completa și reanaliza datele transmise de FPTR. Concluziile vor fi analizate într-o ședință comună, cât mai curând, la o dată ce va fi stabilită de comun acord”, a transmis FPTR.