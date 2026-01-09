Florin Barbu, despre acordul Mercosur: Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat vineri că România își menține poziția în negocierile europene legate de Acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur și de viitoarea Politică Agricolă Comună.

Ministrul a declarat că prioritatea rămâne apărarea intereselor fermierilor români.

„Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile, care să ofere un sprijin real fermelor și satelor românești! Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur”, a scris Florin Barbu pe Facebook.

Ministrul Agriculturii a precizat că România a transmis comisarilor europeni care sunt cerințele clare pe care le are legate de respectarea standardelor aplicate în Uniunea Europeană.

„Am transmis și comisarilor europeni că este obligatoriu ca Acordul să garanteze că importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței alimentare, protecției mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor. Este datoria noastră să ne asigurăm că produsele care intră pe piața europeană respectă standardele fitosanitare și sanitar-veterinare, prin testarea acestora în laboratoarele fiecărui stat membru”, a spus acesta.

Florin Barbu a mai spus că România a cerut introducerea unor mecanisme clare de protecție în Acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Acestea ar permite suspendarea acordului în anumite situații.

„De asemenea, am cerut ca Acordul UE-Mercosur să prevadă posibilitatea să fie suspendat în situația în care se constată o depășire a volumului de importuri în condiții preferențiale cu 5% față de media ultimilor 3 ani sau în situația în care se constată o afectare a prețurilor cu mai mult de 5% față de media ultimilor 3 ani. În acest sens, fiecare stat membru trebuie să aibă posibilitatea să licențieze operatorii economici care realizează operațiunile de import-export de produse agroalimentare”, a declarat ministrul PSD.

În privința viitoarei Politici Agricole Comune, România susține păstrarea unui sistem separat și echilibrat pentru agricultură, conform declarațiilor ministrului.

„În ceea ce privește viitoare Politică Agricolă Comună, România se opune în continuare integrării PAC într-un Plan Unic sau Fond Comun. PAC trebuie să rămână o politică distinctă, structurată pe doi piloni, capabilă să susțină veniturile fermierilor și investițiile necesare unei agriculturi durabile și competitive. Susțin în continuare caracterul voluntar al plafonării și degresivității plăților, menținerea regulii N+3, simplificarea indicatorilor de performanță și eliminarea condiționalității sociale”, a afirmat Florin Barbu.

În ceea ce privește Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, cunoscut ca CBAM, România a cerut câteva măsuri speciale pentru o serie de domenii importante.

„Referitor la CBAM – Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, am solicitat excluderea îngrășămintelor de la aplicare sau amânarea aplicării mecanismului pentru acest sector, până la operaționalizarea sistemelor de referință și achiziție, având în vedere rolul lor esențial în asigurarea producției și securității alimentare”, a scris Florin Barbu.

(sursa: Mediafax)