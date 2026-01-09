9 mirosuri naturale care țin șoarecii departe de casa ta

Există unele mirosuri care șoarecilor pur și simplu nu le plac, în special cele puternice, înțepătoare, și pot fi folosite pentru a face casa ta mai puțin atrăgătoare. Nu vei scăpa de o problemă existentă, dar determină un șoarece să se gândească de două ori înainte de a se muta în locuința ta.

De ce nu vrei șoareci în casa ta

Șoarecii pot provoca multe daune deoarece rod gips-cartonul, izolația și cablurile, ceea ce determină reparații costisitoare. Mănâncă mâncarea, rod cărți și cutii și strică hainele, ca să nu mai vorbim că sunt purtători de boli, precum hantavirus, leptospiroză și virusul coriomeningitei limfocitare (LCMV) prin excremente, urină și salivă. Totodată, găsirea excrementelor lor în bucătărie este mai mult decât neapetisantă. Pot declanșa simptome de alergie și astm la unele persoane și pot provoca stres pentru cei care locuiesc în casă și care se tem de întâlnirile cu ei.

Ce mirosuri nu le plac șoarecilor

Scorțișoară

Deși mirosul de scorțișoară amintește de aromele de toamnă și de micurile dejun de casă, șoarecii nu simt la fel. Atât scorțișoara pudră, cât și bețișoarele de scorțișoară pot fi folosite pentru a îndepărta șoarecii din casă deoarece mirosul puternic îi poate copleși. Presară scorțișoară acolo unde ai văzut șoareci sau bănuiești că ar putea veni în vizită.

Cuișoare

Cuișoarele au un miros înțepător, minunat în prăjiturile cu condimente, dar copleșitor pentru un șoarece. Acesta le poate afecta capacitatea de a găsi hrană. Folosește cuișoare întregi sau înmoaie dischete de bumbac în ulei de cuișoare și pune-le lângă intrări, în cămară sau în alte locuri unde există activitate a șoarecilor.

Ulei de mentă

Utilizarea uleiurilor esențiale pentru a respinge dăunătorii este mai plăcută decât mirosurile chimice din casă. Mirosul puternic al mentei poate irita șoarecii și le poate afecta capacitatea de a găsi hrană și poate face ca locuința ta să miroasă bine. Folosește uleiul esențial în jurul surselor de hrană pentru a le face mai puțin atrăgătoare pentru șoareci. Adăugarea câtorva picături în produsele de curățare poate, de asemenea, să împrospăteze și să mențină parfumul în casă mai mult timp.

Piper Cayenne

Pudra picantă de ardei iute Cayenne conține capsaicină, care poate irita șoarecii. Presărați pudra din cămară în jurul punctelor de intrare, cum ar fi crăpăturile și ușile, și de-a lungul plintelor. De asemenea, puteți adăuga pudra în apă și pulverizezi soluția în jurul perimetrului casei, în exterior. Dacă aveți copii mici sau animale de companie curioși, puteți folosi această soluție și în interiorul casei, în loc de pudră.

Asemenea ardeiului iute, pudra de chili și uleiul de chili sunt prea picante pentru șoareci și pot fi folosite în același mod.

Usturoiul și ceapa

Ceapa și usturoiul conțin compuși cu sulf pe care șoarecii îi consideră iritanți. Folosiți căței de usturoi sau pudră de usturoi pentru a ține șoarecii la distanță. Dacă ați văzut șoareci în apropierea casei, mirosul puternic al câtorva felii de ceapă îi poate face să se răzgândească să intre în casă. Aceasta este însă o soluție temporară, așa că vestea bună este că nu e nevoie să țineți ceapa feliată afară mult timp. Întinderea cojilor de ceapă în apropierea punctelor de intrare poate ajuta, de asemenea.

Lavandă

Acest miros plăcut poate fi deja folosit pentru a adăuga parfum casei. Se pare că acele buchete frumoase de lavandă uscată au o altă utilizare. Șoarecilor nu le place mirosul ei puternic. Puneți boluri sau săculețe cu lavandă uscată în dulapuri sau folosiți dischete demachiante înmuiate în ulei de lavandă pentru a ajunge în zonele greu accesibile unde șoarecii ar putea fi activi.

Sare Epsom

Probabil aveți un plic de sare Epsom în baie dar șoarecii stau departe de mirosul amar. Sarea Epsom poate fi folosită în interior sau în exterior, dar fiți atenți în jurul plantelor deoarece poate provoca arsuri ale frunzelor și poate crește conținutul de sare din sol.

Oțet

Utilizarea oțetului pentru curățare poate ajuta la ținerea șoarecilor la distanță pe termen scurt. Faceți ca mirosul să dureze mai mult înmuind dischete demachiante în el și așezându-le prin casă. Oțetul este destul de puternic, chiar și pentru oameni, așa că nu exagerați. Pulverizați oțet diluat de-a lungul plintelor și pe suprafețe, precum blaturile, pentru a-i descuraja.

Ulei de eucalipt

Acest parfum mentolat poate face ca locuința să miroasă curată și primitoare, dar șoarecii tind să-l evite. Eucaliptul uscat s-ar putea să nu fie suficient pentru a ține șoarecii la distanță, așa că optați pentru uleiul de eucalipt, care va avea o aromă mai concentrată.

Sfaturi pentru utilizarea ingredientelor

Reumpleți frecvent rezerva de parfumuri deoarece mirosul se poate evapora și estompa în timp.

Înmuiați dischete de bumbac în uleiuri și alte lichide și puneți-le în vase mici din casă.

Folosiți uleiuri esențiale atunci când faceți curățenie pentru a dispersa și mai mult parfumul.

Combinați mai multe mirosuri sau folosiți mirosuri pe lângă alți factori de descurajare.

Alte metode de prevenție

Parfumul singur poate să nu țină șoarecii departe dar făcând casa nu numai neatractivă pentru șoareci, ci și greu accesibilă, puteți reuși să-i încurajați să meargă în altă parte pentru a căuta hrană și adăpost. Folosiți mirosuri puternice împreună cu aceste metode preventive pentru a împiedica șoarecii să intre în casă.

Sigilați golurile și crăpăturile care pot servi drept puncte de intrare pentru șoareci. Folosiți vată de oțel pentru a umple crăpăturile sau golurile mari, deoarece nu le place textura sa abrazivă și nu o vor roade. Depozitați alimentele, inclusiv hrana pentru animale de companie, în recipiente etanșe.

Curățați imediat petele și firimiturile și nu lăsați vasele murdare afară peste noapte.

Nu lăsați hrana pentru animale de companie afară peste noapte. Aruncați orice resturi de mâncare și puneți-le în siguranță la gunoi, notează southernliving.com.