Scandal URIAȘ pe piața apelor minerale. Branduri de top folosesc tratamente interzise

Branduri importante, precum Cristaline - produsă Sources Alma - și mai multe mărci deținute de Nestlé – Vittel, Hépar, Contrex, Perrier – sunt acuzate că au folosit tratamente cu ultraviolete sau microfiltrarea apei, procedee folosite în mod obișnuit pentru apa de la robinet, dar interzise în cazul apei minerale naturale, care trebuie să reflecte puritatea izvorului.

Potrivit specialiștilor de la XTB, circa o treime din tipurile de apă minerală din Franța ar fi implicate în aceste practici, încălcând astfel reglementările europene menite să garanteze consumatorilor un produs netratat.

Nestle folosește tratamente neconforme

Izvorul din Vergeze, Franța, utilizat încă din vremea romanilor, este sursa apei minerale Perrier, unul dintre cele mai cunoscute branduri care, achiziționată de Nestlé în 1992, se confruntă acum cu o anchetă ce ar putea duce la revizuirea statutului său de „apă minerală naturală”. O sentință în acest proces este așteptată în următoarele luni.

„Nu este o problemă de sănătate publică, ci una legată de așteptările consumatorilor, care cred că apa minerală naturală este obținută de la sursă, fără tratamente chimice sau filtrări”, explică Claudiu Cazacu, consultant XTB România.

În contextul scandalului, guvernul francez a solicitat intervenția Comisiei Europene pentru clarificarea limitelor acceptabile privind microfiltrarea apei minerale. În iulie 2025, Nestlé a modificat sistemul de filtrare a apei Perrier, ajustând dimensiunea porilor de la 0,2 la 0,45 microni, în urma recomandărilor autorităților locale.

Situația este agravată și de schimbările climatice, care afectează resursele hidrologice, inclusiv în regiunea izvorului Perrier. După 5 ani de secetă severă, rezerva de apă este tot mai vulnerabilă la contaminări cu îngrășăminte chimice și alți poluanți, ceea ce face imposibilă menținerea calității „naturale” al apei, potrivit raportului oficial consultat de XTB.

Performanța financiară a Nestlé resimte această criză. Acțiunile companiei au scăzut cu 3,5% în acest an pe bursa din Zurich. Vânzările din prima jumătate a anului au crescut organic cu 2,9%, însă cifrele totale au scăzut cu 1,8%, sub presiunea unui franc elvețian puternic și a costurilor mai mari ale materiilor prime. Segmentul apelor minerale, cu o cifră de afaceri de 3,5 miliarde de franci elvețieni (4% din totalul companiei), trece printr-un moment dificil, care se adaugă altor provocări financiare și de management pentru companie.

Apele minerale Danone conțin reziduuri chimice

De cealaltă parte, Danone, competitorul principal de pe această piață, a înregistrat un avans al titlurilor cu 10,4% în 2025. Brandurile sale Evian și Volvic beneficiază de o poziție puternică, deși și ele au fost implicate în controverse, de la detectarea microplasticelor până la prezența unor pesticide, surprinzător pentru ape obținute din zone montane considerate curate.

Nemulțumirile privind exploatarea apelor minerale au generat proteste în regiunile franceze și spaniole, unde comunitățile acuză afectarea resurselor naturale în favoarea industriei apelor îmbuteliate. Aceste tensiuni sunt alimentate de schimbările climatice și de impactul pe care îl au asupra agriculturii și altor sectoare economice locale.

Pentru Danone, segmentul apelor minerale a reprezentat aproape 5 miliarde de euro anul trecut și 17,8% din cifra de afaceri totală. Cu toate acestea, viitorul acestei ramuri este vulnerabil din cauza presiunilor exercitate asupra resurselor naturale.