Trăiesc gratis în case din toată Europa: cum funcționează trucul prin care mii de familii scapă de costul cazării

Povestea unei familii care a dublat numărul vacanțelor anuale

Henry Vanderpump are 42 de ani, soția lui, Elliw, are 39, iar cei doi au doi copii mici. Locuiesc într-o casă cu cinci dormitoare în zona rurală Cheshire, din Marea Britanie. În ultimii doi ani, familia a făcut două vacanțe prin schimb de locuințe și mai au una programată pentru vara aceasta, potrivit BBC.

Conceptul e simplu, dar radical: în timp ce ei stau în casa altei familii, aceea stă în casa lor. Nimeni nu plătește cazare, doar un abonament anual pe platforma prin care se fac conexiunile. Familia a stat deja în locuințe similare ca mărime la Hamburg și la Copenhaga, iar Henry estimează că au economisit aproximativ 2.500 de lire sterline pe sejur, la care se adaugă alte 700 de lire pentru transport, pentru că au făcut schimb și de mașini.

„Înainte făceam o singură vacanță pe vară, acum facem două, exact datorită banilor economisiți prin schimburile de case. Iar copiii sunt încântați de ideea că trăiesc în casa altcuiva, în timp ce altcineva trăiește în casa noastră", povestește Henry.

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„Am trăit ca o familie germană timp de o săptămână"

Pentru Henry, cel mai valoros lucru nu sunt banii economisiți, ci accesul la o experiență autentică, departe de traseele turistice aglomerate. Când familia a vizitat Hamburgul, în 2024, au stat într-un cartier rezidențial și au trăit, în cuvintele lui, "ca o familie germană" timp de o săptămână întreagă, explorând lacurile de la marginea orașului recomandate chiar de gazdele lor.

Anul trecut au stat într-o casă tipic scandinavă, la periferia Copenhagăi, complet minimalistă, fără aglomerație de obiecte. Gazdele le-au lăsat la dispoziție mai multe biciclete electrice. "Am mers cu bicicleta până la plajă, am făcut baie în Marea Baltică și am încercat restaurantele pe care ni le-au recomandat ei", spune Henry.

Conceptul de schimb de locuințe nu este nou — există încă din anii 1950 — dar tot mai mulți oameni îl redescoperă acum, fie din cauza costului tot mai ridicat al vieții, fie pur și simplu pentru că își doresc un tip diferit de călătorie.

O femeie care a făcut 34 de schimburi de locuință în trei ani

May Burrough are 38 de ani, este director de operațiuni la Londra și a făcut nu mai puțin de 34 de schimburi de locuință în ultimii trei ani, folosind o platformă specializată. Spre deosebire de familia Vanderpump, ea nu face schimburi directe, ci găzduiește oaspeți în apartamentul ei din centrul Londrei în timp ce ea este plecată să stea cu partenerul ei în Franța. Astfel, acumulează puncte pe platformă, pe care le poate folosi ulterior pentru alte călătorii.

May estimează că a economisit între 5.000 și 8.000 de lire sterline prin acest sistem, în destinații precum Barcelona sau Alpii Elvețieni. Ce o atrage cel mai mult este senzația de comunitate, deși recunoaște că a avut și o experiență mai puțin plăcută, atunci când o rezervare pe care o credea pentru un apartament întreg s-a dovedit a fi doar pentru o cameră dintr-un apartament partajat cu alți chiriași.

Nu este o experiență la îndemâna oricui rezervările de ultim moment, spun cei din domeniu, iar platformele estimează că, în medie, sunt necesare între 10 și 15 mesaje schimbate între gazdă și oaspete înainte de a ajunge la o înțelegere.

Cum te pregătești corect pentru un schimb de locuință reușit

Cei cu experiență în domeniu recomandă câteva reguli simple, dar esențiale. Anunțul locuinței tale trebuie să fie clar, cu informații complete și fotografii atractive, pentru a inspira încredere din start. Comunicarea constantă cu partenerul de schimb, atât înainte, cât și în timpul sejurului, ajută la evitarea neînțelegerilor și consolidează relația de încredere dintre cele două părți.

Este recomandat să faci curat temeinic și să eliberezi spațiu în dulapuri și sertare pentru ca oaspeții tăi să se simtă confortabil. Un ghid detaliat, lăsat la vedere, cu instrucțiuni despre electrocasnice, programul de colectare a gunoiului și informații pentru situații de urgență, face diferența dintre o experiență haotică și una plăcută pentru ambele părți. La fel de important este să oferi recomandări locale, astfel încât oaspeții să descopere ce e cu adevărat interesant în zona ta, nu doar variantele turistice clasice.

Obiectele de valoare este bine să fie puse deoparte, iar înainte de orice schimb merită verificată polița de asigurare a locuinței, pentru a te asigura că ești acoperit corespunzător.

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O experiență de 20.000 de lire sterline economisite

Petra Novak, în vârstă de 34 de ani, locuiește la Londra și folosește schimburile de locuințe pentru a călători prin toată Europa în timp ce lucrează remote. Ea estimează că a economisit între 18.000 și 20.000 de lire sterline prin acest sistem. Recunoaște că la început a fost neîncrezătoare în ideea de a-și lăsa apartamentul pe mâna unor străini, însă nu a avut niciodată o experiență negativă.

Pentru liniștea ei sufletească, Petra verifică profilurile de social media ale viitorilor oaspeți înainte de a accepta o rezervare și spune că o scrisoare de prezentare personală, în care oaspetele povestește puțin despre el și motivul vizitei, contează enorm în construirea încrederii.

Platformele majore de schimb de locuințe își verifică membrii și îi invită să se recenzeze reciproc după fiecare sejur, iar unele oferă chiar politici proprii de protecție împotriva daunelor, exact cum s-a întâmplat în cazul Petrei, când platforma a acoperit costurile unor mici stricăciuni produse în apartamentul ei din Londra.

Pentru o generație tot mai preocupată de costurile de trai, dar și tot mai dornică de experiențe autentice, departe de hotelurile impersonale și de traseele turistice bătătorite, schimbul de locuințe pare să fi devenit mult mai mult decât o metodă de a economisi bani — este un nou mod de a călători și de a te conecta cu oameni și locuri.