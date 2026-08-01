Descoperire șocantă în cenușa de la Mănăstirea Bisericani: Cărți de tarot printre chiliile arse. Localnicii sunt revoltați

Flăcările au izbucnit în jurul orei 3 dimineaţa şi s-au extins cu repeziciune prin clădirea de 400 de metri pătraţi. Unul dintre călugări nu a reuşit să mai iasă din infern. Un altul s-a salvat în ultima clipă: a ajuns la spital desfigurat de arsuri, scrie observatornews.ro

Un călugăr a murit carbonizat, iar altul este în stare gravă la spital

"Pentru stingerea incendiului, ISU Neamţ a mobilizat la locul intervenţiei 9 autospeciale. S-a adeverit în final că a existat şi o victimă decedată care a fost surprinsă de incendiu", a declarat generalul de brigadă Mihai Ciprian Mitrea, inspectorul şef al ISU Neamţ.

Pompierii s-au luptat cu flăcările timp de opt ore, însă din clădirea chiliilor s-a ales scrumul. Deși ancheta indică o țigară uitată aprinsă ca sursă a dezastrului, monahii dau vina pe muncitorii din complex. Cu doar câteva ore înainte de incendiu, doi dintre aceștia, aflați sub influența alcoolului, se certaseră și sunaseră la 112 pentru a se reclama reciproc, fiind avertizați de poliție. Din păcate, următorul apel primit de la mănăstire a anunțat o nenorocire reală: clădirea fusese deja înghițită de foc.

Cărți de tarot printre resturile incendiului de la mănăstire

După ce incendiul a fost stins, anchetatorii au găsit în ruinele chiliilor distruse şi lucruri care nu aveau ce căuta acolo.

Reporter: Am văzut nişte cărţi de ghicit de tarot acolo.

Preot: A nu sunt ale noastre, vă daţi seama. Au fost şi muncitori acolo.

"Nu au ce căuta la mânăstire, sau la biserică. Sunt cu diavolul, nu cu Iisus Hristos", a spus un enoriaş.

Ce spune rânduiala bisericească despre păcatul apelării la ghicitori și ocultism

"Evident că practica aceasta, ghicitul viitorului în cărţi de tarot sau în orice alt fel de obiecte este un păcat condamnat de biserică, noi ne încredem în voia şi puterea bunului Dumnezeu. Atunci când noi ne rugăm spunem facă-se voia ta Doamne, nu voia mea", a explicat Lucian Apopei, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Tragedia de azi-noapte vine la doar două săptămâni după ce fostul stareț al mănăstirii Bisericani, Serafim Mihali, a pierit, la 63 de ani, din cauza unui infarct.

"Un părinte vrednic, înţelept şi un duhovnic bun. Dânsul a fost inima şi creierul acestui locaş", a precizat un credincios.

Autoritățile au deschis un dosar penal. Pagubele materiale sunt uriaşe: arhiva mănăstirii s-a făcut scrum, iar o clădire de 400 de metri pătraţi trebuie refăcută din temelii.

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