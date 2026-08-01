Mobilizare medicală de urgență: Vieți salvate în urma unei proceduri complexe de prelevare de organe

Coordonatorul Centrului Regional de Transplant, dr. Raluca Neagu, a declarat, pentru AGERPRES, că echipa medicală a început intervenţia de prelevare sâmbătă dimineaţa.



"Donatorul este un bărbat de 54 de ani, cu encefalopatie post anoxică post resuscitare, cu un stop cardiorespirator resuscitat. S-au prelevat ficatul, rinichii şi cele două cornee. Ficatul a fost transplantat în cursul dimineţii unei paciente de 36 de ani, cu ciroză hepatică toxică, mamă a patru copii. Rinichii au fost transplantaţi la Spitalul "Dr. C.I. Parhon" tot în cursul acestei zile. Corneea urmează să fie transplantată zilele următoare la Spitalul "Sf. Spiridon". Mulţumim familiei donatorului care în aceste momente de suferinţă a avut generozitatea de a salva alte vieţi", a declarat dr. Raluca Neagu.

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AGERPRES