Pensie fără carte de muncă: Ce sumă încasează persoanele care nu au lucrat niciodată

În loc de pensie contributivă, statul pune la dispoziție venitul minim de incluziune (VMI). Această măsură de protecție socială este concepută special pentru prevenirea sărăciei extreme și asigurarea unui trai de subzistență pentru persoanele și familiile aflate în dificultate.

Ce este venitul minim de incluziune și cine are dreptul la el

Pentru cei care nu și-au îndeplinit stagiul minim de cotizare sau nu au lucrat deloc, statul oferă o alternativă: venitul minim de incluziune. Acest ajutor financiar, reglementat prin Legea nr. 196/2016, are drept scop principal prevenirea și combaterea sărăciei.

Venitul minim de incluziune a înlocuit ajutorul social anterior destinat asigurării venitului minim garantat, iar beneficiul poate fi solicitat de persoane singure sau familii aflate în dificultate.

Pentru persoanele singure cu vârsta de peste 65 de ani, suma maximă pe care o pot primi este de 504 lei lunar.

Condiții de acordare și sumele primite de familiile vulnerabile

De asemenea, familiile vulnerabile pot primi până la 346 de lei pe lună pentru fiecare membru al familiei, iar sprijinul țintește, în mod special, familiile cu copii cu vârsta de până la 18 ani, încurajându-le să-i mențină la școală.

Venitul minim de incluziune este destinat atât persoanelor singure, cât și familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare.

Este o măsură menită să asigure un trai decent și să ofere o plasă de siguranță socială celor care, din diverse motive, nu au reușit să contribuie la sistemul de pensii.

Mai mult, acest sprijin poate avea un impact pozitiv asupra educației copiilor din familiile defavorizate, oferindu-le șansa la un viitor mai bun.

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