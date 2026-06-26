Unde se mănâncă cel mai bine? Top 10 destinații gastronomice ale lumii

Tot mai mulți turiști caută locuri unde pot descoperi preparate autentice, restaurante de top și experiențe culinare memorabile.

În acest context, publicația Time Out a realizat un clasament al celor mai bune orașe din lume pentru mâncare, pe baza opiniilor a aproximativ 24.000 de persoane din 150 de destinații internaționale.

Lima, capitala gastronomică a lumii

Pe primul loc în clasament se află Lima, considerată în prezent cea mai bună destinație culinară de pe planetă.

Capitala statului Peru este recunoscută pentru combinația spectaculoasă dintre influențele indigene, spaniole, asiatice și africane, care au dat naștere uneia dintre cele mai apreciate bucătării din lume. Preparate precum ceviche, lomo saltado sau anticuchos au transformat Lima într-un adevărat paradis pentru gurmanzi.

Bangkok și Ciudad de México completează podiumul

Pe locul al doilea se situează Bangkok, un oraș celebru pentru gastronomia sa stradală și aromele intense ale bucătăriei thailandeze.

Poziția a treia este ocupată de Ciudad de México, una dintre cele mai vibrante capitale culinare ale lumii, unde tradițiile locale se îmbină cu tendințele moderne din gastronomie.

Barcelona, în Top 5 mondial

Europa este reprezentată în primele cinci poziții de două orașe importante: Londra și Barcelona.

Barcelona ocupă locul al cincilea în clasamentul global și este singurul oraș spaniol prezent în Top 10. Capitala Cataloniei impresionează prin diversitatea ofertelor culinare, de la restaurante premiate cu stele Michelin până la piețe tradiționale și tapas baruri autentice.

Specialitățile locale, fructele de mare proaspete și influențele mediteraneene transformă Barcelona într-una dintre cele mai atractive destinații gastronomice ale Europei.

Top 10 cele mai bune orașe din lume pentru mâncare

Clasamentul complet realizat de Time Out este următorul:

Lima Bangkok Ciudad de México Londra Barcelona Ho Chi Minh City Melbourne Beijing Atena Lisabona

Destinații perfecte pentru vacanțe cu gust

Specialiștii în turism spun că experiențele culinare au devenit la fel de importante precum vizitarea obiectivelor turistice. Din acest motiv, orașele incluse în clasament atrag anual milioane de vizitatori dornici să descopere preparate locale autentice și să transforme fiecare masă într-o experiență memorabilă.

Fie că este vorba despre street food asiatic, preparate latino-americane sau bucătăria mediteraneană, aceste metropole demonstrează că uneori cea mai bună modalitate de a cunoaște o cultură este prin farfurie, scrie 20minutos.es