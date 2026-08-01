Temuta grupare interlopă din Brăila ținea banii ascunși în pereți. 5 bărbați sunt în arest

Decizia modifică soluția pronunțată anterior în cazul acestora.

Cei cinci sunt cercetați pentru o serie de infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă de omor calificat, șantaj, cămătărie, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului și spălare de bani.

Ancheta vizează o rețea formată din 23 de persoane

Dosarul a devenit public la mijlocul lunii iulie, când procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat zeci de percheziții în județele Brăila și Galați, inclusiv într-o unitate de penitenciar.

Potrivit anchetatorilor, gruparea era alcătuită din 23 de membri și ar fi fost coordonată, încă din 2021, de un lider care, împreună cu apropiații săi, controla activitățile infracționale.

Procurorii susțin că membrii rețelei foloseau acte de violență pentru intimidarea rivalilor și consolidarea influenței în mediul infracțional.

Patru tentative de omor și trafic de persoane

În cadrul anchetei sunt investigate patru tentative de omor, dar și activități de cămătărie, șantaj, trafic de persoane și exploatarea victimelor prin proxenetism. De asemenea, anchetatorii cercetează modul în care ar fi fost spălate sumele de bani provenite din activitățile ilegale.

La o zi după descinderile desfășurate în luna iulie, DIICOT a anunțat reținerea a 19 suspecți și a solicitat arestarea preventivă pentru 22 de persoane.

Mașini de lux, ambarcațiuni și bani ascunși în pereți

În urma perchezițiilor, anchetatorii au indisponibilizat bunuri de valoare considerabilă.

Printre acestea se numără:

12 autoturisme evaluate la aproximativ 500.000 de euro;

trei ambarcațiuni în valoare de circa 100.000 de euro;

peste 80.000 de euro în numerar, o parte dintre bani fiind ascunși în pereții unor imobile;

bijuterii;

o armă neletală;

peste 30 de săbii.

Ancheta este coordonată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române, Jandarmeriei Române și Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, scrie Mediafax.