Scumpiri URIAȘE la energie termică. Românii vor plăti mai mult pentru căldura din locuințe

Impactul dublării TVA-ului se va resimți puternic în buzunarele românilor.

Efectele dublării TVA-ului la energia termică

Familiile racordate la sistemele centralizate de încălzire vor resimți cel mai puternic această majorare, având în vedere pierderile mari și eficiența redusă a rețelelor în multe orașe. Pentru unele gospodării, creșterea TVA-ului poate însemna zeci de lei în plus la fiecare factură, ceea ce reprezintă o povară considerabilă în contextul scumpirilor la gaze, energie, alimente și combustibili.

Economistul Adrian Negrescu avertizează că această măsură va afecta întreaga populație: „TVA-ul se aplică la prețul de vânzare, la consumul de energie, astfel încât cu cât ai consum mai mare, cu atât vei plăti, bineînțeles, mai mult. E încă o lovitură pentru cei care consumă energie, în condițiile în care prețurile pentru populație au crescut spectaculos în ultimele luni.”

Încălzirea locuințelor va deveni astfel un lux greu de accesat, mulți neputând să-și permită facturi lunare de 300–500 de lei pe timp de iarnă.

Majorarea TVA-ului survine într-un context economic dificil, cu credite mai scumpe, prețuri mari la alimente și utilități. Fără măsuri compensatorii, sezonul rece 2025–2026 se anunță dificil pentru toți consumatorii români, notează a1.ro.