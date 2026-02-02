Șoc pentru consumatori: Facturi URIAȘE la gaze, în ianuarie 2026. Cine va plăti cel mai mult pentru încălzire?

Creșterea este determinată atât de consumul mai ridicat, cât și de prețurile mai mari ale gazelor din import.

De la exporturi de gaze la importuri uriașe

Conform analizei, cantitățile de gaze consumate de clienții racordați la rețelele de distribuție, în principal consumatori casnici, au crescut cu 18% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025. Deși volumele de gaze din depozitele de înmagazinare au fost mai mari cu 11%, consumul suplimentar a fost acoperit în special din importuri, la prețuri cu până la 40% mai ridicate. Trebuie menținat că în ianuarie 2025, România era exportator net de gaze.

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, arată că, în ziua cu cel mai mare consum din ianuarie 2026, gazele din import au jucat un rol decisiv în asigurarea necesarului energetic. Importurile au crescut cu aproape 500% față de media lunii, în timp ce flexibilitatea gazelor din depozite a fost de doar 14%, iar contribuția producției interne a fost nesemnificativă.

Potrivit specialistului, majorarea facturii la gaze pentru clienții casnici va fi determinată în proporție de 20% de creșterea consumului și de circa 5% de scumpirea gazelor, ca urmare a importurilor realizate la prețuri ridicate. În ianuarie 2026, prețurile gazelor importate au fost cu până la 83% mai mari decât prețul reglementat al gazelor din producția internă.

Cei mai afectați români

AEI estimează că, în apartamentele izolate, factura la gaze ar putea crește cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei, în timp ce în locuințele neizolate sau în case, majorarea ar putea ajunge la 200–400 de lei doar pentru luna ianuarie.

„România încă funcţionează iarna după o loterie termică. Cine are un apartament în bloc izolat şi vecini care încălzesc devine "norocos". Cine stă la colţ, la parter sau la ultimul etaj, cine are pereţi umezi şi tâmplărie veche plăteşte nu doar gazul, ci şi toate greşelile vechi de construcţie şi întreţinere”, avertizează Dumitru Chisăliță, potrivit observator.ro.

Acesta subliniază că presiunea facturilor nu afectează doar confortul, ci și starea psihologică a populației, în condițiile în care mulți români sunt nevoiți să reducă încălzirea pentru a face față cheltuielilor.

Concluzia analizei este că scumpirea facturilor la gaze în ianuarie 2026 nu este provocată exclusiv de prețuri sau de condițiile meteo, ci și de lipsa investițiilor în eficiența energetică, reabilitare termică și modernizarea locuințelor,