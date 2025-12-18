Antreprenorii, mesaj dur pentru politicieni: 8 din 10 firme spun că partidele nu au programe pro-business

Sondaj IMM România: Antreprenorii acuză ruptura dintre politică și economie

Peste 1.000 de antreprenori români transmit un mesaj dur către clasa politică: partidele nu au programe pro-business, fiscalitatea apasă tot mai greu pe firme, iar interesele mediului de afaceri sunt aproape inexistente în Parlament. Un sondaj realizat de IMM România scoate la iveală o criză profundă de încredere și o nevoie urgentă de reforme economice clare.

Metodologia sondajului

În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2025, IMM România a realizat un sondaj online privind percepția antreprenorilor asupra relației dintre activitatea economică și activitatea partidelor politice. La cercetare au participat 1.094 de respondenți, majoritatea reprezentând microîntreprinderi și întreprinderi mici.

Profilul antreprenorilor respondenți

Forma de organizare

74,7% – microîntreprinderi

16,5% – întreprinderi mici

6,2% – întreprinderi mijlocii

2,6% – întreprinderi mari

Domeniul de activitate

40,2% – servicii

26,3% – comerț

12,4% – producție

7,2% – HORECA

3,6% – construcții

Politica, departe de mediul de afaceri

La întrebarea „Considerați că în România partidele politice au programe probusiness?”, răspunsurile sunt categorice:

82,5% – „nu”

11,3% – „da”

6,2% – „nu știu/nu răspund”

Rezultatul indică o ruptură majoră între discursul politic și realitățile antreprenoriale.

Ce măsuri economice cer antreprenorii

Întrebați „care considerați că sunt cele mai bune măsuri pentru perioada următoare?”, respondenții au indicat:

42% – scăderea impozitului pe forța de muncă cu 5%

25% – prag de impozitare de 500.000 euro pentru microîntreprinderi

13,6% – impozitare progresivă

12,6% – păstrarea cotei unice de 16%

Așteptările de la mediul politic

La întrebarea „Ce așteptări aveți de la mediul politic în legătură cu sprijinirea antreprenoriatului?”, principalele răspunsuri au fost:

49,5% – reducerea fiscalității

25,3% – stabilitate și predictibilitate

15,5% – programe de finanțare pentru IMM-uri

8,8% – reducerea birocrației

Economia, prioritatea zero într-un program de guvernare

Întrebarea „Care considerați că este componenta cea mai importantă într-un program de guvernare?” a generat următoarea ierarhie:

49% – economia

28,4% – educația

7,2% – dezvoltarea regională

5,7% – fondurile europene

Reprezentare politică aproape inexistentă

La întrebarea „Cum considerați că sunt reprezentate interesele antreprenorilor în Parlament?”:

51% – foarte slab

44,8% – nu sunt reprezentate

3,6% – sunt bine reprezentate

Ce soluții propun antreprenorii

Întrebați „Ce considerați că trebuie făcut pentru reprezentarea intereselor antreprenorilor în Parlament?”, respondenții au indicat:

45,9% – consultarea antreprenorilor înainte de modificarea legislației economice

35,1% – legi mai simple și mai clare

13,4% – creșterea rolului patronatelor

5,7% – o platformă națională de tip think tank

Implicare mai mare în deciziile economice

La întrebarea „Care considerați că ar trebui să fie nivelul de implicare al antreprenorilor în consultările privind politicile economice?”:

79,4% – implicare majoră

13,9% – implicare moderată

4,6% – implicare ocazională

2,1% – nu este necesară

De asemenea, 87,6% consideră că antreprenorii ar trebui să se implice mai mult în structuri patronale.

Neîncredere masivă în decidenții politici

La întrebarea „Considerați că decidenții politici au pregătirea necesară pentru susținerea mediului de afaceri?”:

86,1% – nu

11,3% – nu știu

2,6% – da

Majoritatea respondenților susțin ca antreprenorii să fie prezenți pe listele electorale ale partidelor, 40,2% indicând un prag de 30% antreprenori.

Educația antreprenorială, o necesitate

57,2% – materie obligatorie

38,7% – materie opțională

4,1% – nu este necesară

În plus, 80,9% consideră că absolvenții de învățământ superior sunt slab sau deloc pregătiți pentru a gestiona o afacere.

Încrederea în instituții: Armata, pe primul loc

Antreprenorii declară încredere mare și foarte mare în:

Armată – 42,9%

Biserică – 32,4%

Patronate – 32%

La polul opus se află:

Partidele politice – 92,3% lipsă de încredere

Parlamentul – 90,7%

Guvernul – 80,5%

Concluzia IMM România

Rezultatele sondajului indică o cerere clară pentru politici economice coerente, consultare reală cu mediul de afaceri și reforme fiscale predictibile. Antreprenorii români transmit un semnal ferm: fără economie și fără dialog real, încrederea în politică va continua să se erodeze.