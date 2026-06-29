Statul a atras 435 de milioane de lei de la bănci la prima licitație a săptămânii

Valoarea nominală a emisiunii de luni a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 552,2 milioane de lei.



Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 65,3 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.



Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna iunie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,6 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.



Suma de 7,6 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 3 miliarde lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna mai 2026, de 4,6 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

AGERPRES