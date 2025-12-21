Mai puține taxe în factura de electricitate, mai multe pompe de căldură în Europa

Adoptarea lor pe scară largă va depinde de faptul că pompele de căldură vor deveni mai accesibile financiar în întreaga UE. Există mai mulți factori care influențează adoptarea pompelor de căldură de către consumatori, costul fiind unul important. În ciuda eficienței lor mult superioare, costurile pe durata de viață a pompelor de căldură rămân în general mai mari decât cele ale cazanelor pe gaz. Un motiv cheie este practica de a adăuga costuri legate de politici la prețurile energiei electrice, ceea ce o face mai scumpă decât gazul. Acest lucru trebuie abordat pentru a debloca electrificarea căldurii, arată o analiză realizată organizația de mediu Ember Energy.

Circa 60-70% din pompele de căldură vândute în Europa sunt fabricate pe plan intern, oferind UE o bază solidă pentru dezvoltarea acestei piețe. Cu toate acestea, costurile de instalare pot varia. De exemplu, instalarea unei pompe de căldură în Germania costă de două ori mai mult decât în ​​Regatul Unit, având un impact negativ asupra accesibilității. Vânzările de pompe de căldură sunt, de asemenea, foarte sensibile la costurile de funcționare, prețurile energiei electrice pentru consumatori rămânând mai puțin competitive decât facturile la gaz în majoritatea țărilor UE. Raportul preț energie electrică-gaz/cărbune variază între statele membre, variind de la 1,4 la 4,6. Țările de Jos, cu cel mai mic raport de 1,4, au realizat triplul vânzărilor de pompe de căldură la 1.000 de gospodării, comparativ cu țări precum Germania, Polonia sau Ungaria, unde raportul preț depășește 3. Costurile non-energetice pot reprezenta până la trei sferturi din prețul de consum al energiei electrice în statele membre ale UE, reducând competitivitatea pompelor de căldură. Transferul costurilor politice de la prețurile energiei electrice la bugetele guvernamentale ar reduce raportul mediu preț energie electrică/gaz de la 2,85 la 2,51. Redirecționarea acestor costuri de la energie electrică la gaz ar reduce și mai mult raportul, oferind un impuls suplimentar vânzărilor de pompe de căldură.

Pompe de căldură: o oportunitate care așteaptă să fie valorificată

Adoptarea pe scară largă a pompelor de căldură ar putea schimba cererea de încălzire a UE de la combustibilii fosili importați la electricitatea produsă pe plan intern, reducând costurile de import și protejând consumatorii de șocurile de prețuri. Dar, în ciuda eficienței lor mult superioare, costurile ridicate ale energiei electrice în comparație cu gazul frânează pompele de căldură.

Pompele de căldură reduc dependența UE de importuri

Pompele de căldură sunt alimentate cu electricitate produsă din ce în ce mai mult din surse interne. O utilizare mai mare a pompelor de căldură ar reduce, prin urmare, importurile de combustibili fosili, stimulând în același timp industria internă de producție a pompelor de căldură din UE.

O treime din încălzirea locuințelor din UE provine din gaze fosile importate

UE rămâne în mare măsură dependentă de importurile de combustibili fosili pentru încălzirea locuințelor. În 2023, 35% din încălzirea locuințelor din UE a fost alimentată cu gaz. În total, încălzirea locuințelor a consumat 75 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaze fosile în 2023, echivalentul a 37% din totalul cererii de gaze din UE pentru acel an. Aproximativ 90% din gazele din UE au provenit din importuri, o mare parte din acestea provenind de pe piețele GNL din ce în ce mai volatile.

O astfel de dependență ridicată de importuri implică costuri economice semnificative și riscuri geopolitice, expunând cetățenii europeni la piețe volatile ale combustibililor fosili și lăsând blocul vulnerabil la extorcare politică. În sectorul încălzirii, acest lucru este deosebit de îngrijorător, așa cum arată exemplele din Ucraina.

Costul pe durata de viață a unei pompe de căldură este împărțit aproximativ în mod egal între costurile inițiale (instalare și cheltuieli de capital) și costurile operaționale (combustibil și întreținere), deși disponibilitatea subvențiilor guvernamentale pentru instalări poate schimba aceste proporții.