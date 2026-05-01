Trenuri noi abandonate în România: 21 de rame moderne stau nefolosite, în timp ce călătorii suportă condiții precare. Ministrul Transporturilor reacționează dur

De ce nu circulă trenurile noi PESA în România: probleme de mentenanță și birocrație

Un nou scandal zguduie sistemul feroviar din România. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, acuză blocaje birocratice grave la CFR Călători, după ce a descoperit zeci de trenuri noi care zac nefolosite de luni întregi. În tot acest timp, pasagerii sunt nevoiți să circule în garnituri vechi, degradate și fără condiții minime de confort.

Trenuri moderne, ținute „la gard” în timp ce pasagerii suferă

Situație absurdă în transportul feroviar românesc: 21 de trenuri noi, moderne, nu au fost puse în circulație și stau abandonate de luni întregi. Descoperirea a fost făcută chiar de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, care a reacționat dur.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat”, a declarat oficialul.

În timp ce infrastructura feroviară are nevoie urgentă de modernizare, aceste rame noi riscă să iasă din garanție fără să fi parcurs nici măcar un kilometru.

Blocaje birocratice și neînțelegeri între instituții

Ministrul a convocat de urgență toate părțile implicate – furnizorul, managerul de proiect și coordonatorul contractului – pentru a debloca situația.

„Tipic românește, nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută și agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanție fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi 'de mentenanță'”, a adăugat Miruță.

Acesta propune aplicarea strictă a legii și o întâlnire decisivă la Ministerul Transporturilor, la care a invitat inclusiv producătorul trenurilor din Polonia.

Problemele din contract: zero implicare românească

Ministrul a ridicat și o problemă sensibilă legată de contractul de achiziție al celor 98 de trenuri.

„Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri și câte firme românești au fost implicate în acest contract. Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească”, a precizat acesta.

Declarația vine în contextul unor dezbateri recente despre necesitatea implicării industriei locale în proiecte de infrastructură.

Sursa foto Asociația Pro Infrastructură/Fotografii ilustrative procesate cu AI pe baza imaginilor reale dar de foarte slabă calitate grafică făcute publice de Mihai Veghes, mulțumim de efort!

Gara Obor, scena unui „teatru al absurdului”

Situația a fost semnalată și de Asociația Pro Infrastructură, care descrie cazul drept unul „demn de piesele lui Eugen Ionescu”.

„21 de rame PESA noi-nouțe zac în Gara Obor. De câteva luni, o situație demnă de piesele lui Eugen Ionescu se joacă pe tăcute în Gara Obor”, arată organizația.

Potrivit acesteia, 17 rame pentru distanțe scurte și 4 pentru lung parcurs sunt blocate din cauza unor probleme legate de mentenanță. Contractul prevede existența unor hale speciale pentru întreținere, însă acestea nu sunt disponibile.

„Se vede că e greu ca PESA să găsească hale la maximum 10 km de București, Iași sau Cluj-Napoca. PESA încearcă de luni de zile să obțină acces la ele dar trenurile sunt tot la Obor unde stau degeaba și... așteaptă.”

Autoritățile și sistemul, parte din problemă

Asociația mai susține că blocajele sunt alimentate și de instituțiile românești.

„Bineînțeles, autoritățile române contribuie și ele la piesa absurdă: AFER pune piedici certificării PESA pe partea de mentenanță, iar la CFR Călători nu vedem deloc dorința de a le pune în circulație.”

În plus, introducerea trenurilor moderne ar reduce necesarul de personal, ceea ce ar putea genera tensiuni sindicale.

„Indiferent care ar fi adevărul exact, călătorii pe Regio circulă tot cu vagonul unic tras de o EA de marfă cu 6 osii.”

Șeful ARF: „Nu pot fi încă introduse în serviciul de transport de călători, deoarece nu sunt finalizate cele patru centre de mentenanță”

Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Claudiu Mureșan, a confirmat problemele cu care se confruntă producătorul polonez pentru asigurarea serviciilor de mentenanță.