UE vrea ieftinirea energiei: Prețurile scad pe piața angro însă taxele țin prețurile ridicate

În acest context, Ursula von der Leyen și Comisia Europeană atrag atenția asupra faptului că, prețurile de producție au revenit la niveluri mai stabile, dar facturile rămase ridicate în multe state membre din cauza nivelului taxelor, accizelor și altor contribuții obligatorii impuse la nivel național.

Comisia Europeană încurajează guvernele țărilor UE

Reducă temporar sau permanent anumite taxe,

recalibrarea accizelor,

elimine suprataxele nejustificate,

ajute gospodăriile și companiile să beneficieze de scăderea prețului energiei din piață.

Pe piața angro (piața furnizorilor), gazele și energia electrică sunt mai ieftine decât în ​​perioada de criză, însă structura de taxare diferă de la un stat membru la altul. În unele țări, guvernele au majorat taxele și contribuțiile pentru:

acoperiri de costuri bugetare,

a finanța tranziția energetică (surse regenerabile),

a compensa schemele de sprijin acordate în timpul crizei energetice.

Consumatorul final nu simte scăderea reală a costului energiei

valoarea TVA-ului plătit de consumatorii casnici în factură a crescut de 4 ori față de anul 2020

valoarea accizei plătite de consumatori casnici în factură a crescut de 0,2 ori față de anul 2020

valoarea contribuției de cogenerare plătite de consumatori casnici în factură a crescut de 2 ori față de anul 2020

valoarea certificatelor verzi plătite de consumatori casnici în factură a crescut de 0,1 ori față de anul 2020

Comisia Europeană sugerează că efortul pentru accesibilitate a energiei nu trebuie să se limiteze doar la mecanismul de piață, ci și la politica fiscală a statelor membre . Recomandările includ:

reducerea TVA la energie (unde este posibil),

diminuarea taxelor care nu sunt strict necesare,

reevaluarea contribuțiilor impuse consumatorilor,

armonizarea taxării între state membre pentru a evita dezechilibrele.

Scopul este ca cetățenii și firmele să simtă efectiv scăderea prețurilor de piață. Pentru aceasta trebuie să se plece de la identificarea în mod clar a componentelor din factură care pot să fie reduse fără a afecta siguranța și calitatea produselor sau a serviciilor, dar care determină și o reducere importantă a prețului.

Estimarea ponderii componentelor din prețul gazelor naturale/energiei electrice din prețul mediu la consumatorul final cu TVA inclus pe baza rapoartelor publicate de companiile de producție, transport, distribuție și furnizare pentru semestrul 1 2025.

Sem 1 2025 Venituri încasate de stat Cheltuieli efective Salarii nete Profit net terti si reinvestit Gaze Naturale 69% 18% 1% 12% Energie Electrică 58% 29% 3% 8%

Chiar dacă creșterea productivității muncii și a eficienței cheltuielilor este deosebit de importantă, acestea aduc cele mai mici aporturi asupra reducerii costurilor și eventual al prețului la gaze și energie. Diminuarea taxelor și accizelor este măsura care poate reduce cu adevărat semnificativ și imediat prețul la consumatorul final.

O reducere la jumătate a TVA ului din facturile la gaze și energie ar aduce o reducere a cheltuielilor cu 600 – 1300 lei pentru un imobil.

Estimarea costurilor (Lei/an) Apartament cu 2 camere Casă Cost cu gazele 4.500 9.000 Cost cu energia electrică 1.740 5.220 Total 6.240 14.220 Estimarea economiei (Lei/an) Apartament cu 2 camere Casă Economia cu gazelle 409 818 Economia cu energia electrică 158 475 Total 567 1.293

Această măsură ar trebui să fie dublată de direcționarea unei părți din veniturile încasate de stat să poată fi folosite pentru protejarea consumatorilor vulnerabili.