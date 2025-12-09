Românii adoră uleiul extravirgin! De ce polifenolii schimbă dieta zilnică

Cum s-a schimbat piața românească – gust, poveste și sănătate

Consumul global de ulei de măsline este într-o creștere accelerată, iar această tendință se resimte tot mai puternic și în România, unde piața uleiului extravirgin se dezvoltă rapid. Conform International Olive Council (IOC), sezonul 2023/2024 a înregistrat un consum mondial de peste 2,7 milioane tone, iar pentru 2024/2025 se estimează o creștere de aproape 10%, până la 3,06 milioane tone. Interesant, statele non-mediteraneene adoptă tot mai mult uleiul de măsline, chiar dacă ponderea în Uniunea Europeană scade ușor. Această evoluție reflectă interesul pentru beneficii sănătoase, cum ar fi acizii grași monosaturați care reduc colesterolul LDL și inflamațiile.​

Beneficii nutriționale cheie

Uleiul extravirgin bogat în polifenoli acționează ca antioxidant puternic, neutralizând radicalii liberi, reducând tensiunea arterială și protejând vasele de sânge pentru o circulație optimă. Studiile arată efecte neuroprotectoare împotriva declinului cognitiv și antiinflamatoare superioare ibuprofenului, fără efecte secundare gastrice, plus protecție hepatică împotriva stresului oxidativ. Vitamina E (14 mg/100g, 93% DZR) și vitamina K (60 µg/100g) susțin sănătatea oaselor, inhibând resorbția osoasă.​

În România, consumul pe cap de locuitor rămâne scăzut comparativ cu media europeană, însă apetitul pentru ulei extravirgin se intensifică, iar piața trece printr-un proces de premiumizare evident.

„În România, oamenii încep să caute gustul viu, uleiul care spune o poveste, nu doar un produs anonim de raft. Tot mai mulți consumatori vor să știe de unde vine uleiul, ce soi este, cum a fost făcut și în ce perioadă a fost recoltat”, subliniază David Filipas, antreprenor și somelier de ulei de măsline.

Piața locală a înregistrat creșteri constante în vânzările de ulei extravirgin în 2023 și 2024, cu o majorare a prețurilor mult mai moderată comparativ cu media europeană — doar aproximativ 13% în România, față de o creștere de până la 50% în alte țări europene (conform Eurostat).

Cum integrezi în dietă zilnică

Recomandările nutriționale sugerează 1-4 linguri/zi (13,5g/lingură = 120 kcal), înlocuind grăsimi saturate pentru a reduce riscul de boli cardiace, folosindu-l crud în salate, tartine sau gătit ușor la temperaturi joase. Soiurile monovarietale (Koroneiki, Arbequina) păstrează polifenoli maxim prin presare la rece și trasabilitate, ideal pentru consum zilnic urban. România migrează de la ulei de floarea-soarelui (97% preferințe tradiționale) spre extravirgin ca ingredient sănătos recurent.​

David Filipas observă: „România face un salt interesant: de la extravirgin folosit doar de sărbători, la extravirgin folosit zilnic. Când oamenii înțeleg diferența dintre un ulei generic și un lot selectat, cu aromă, polifenoli și identitate, devin loiali. Este o piață încă mică, dar extraordinar de dinamică.”

Pe fondul unui consum per capita redus, educației culinare accelerate și migrației consumatorilor spre branduri cu identitate, piața de ulei extravirgin din România prezintă un potențial mare de creștere.

„România devine o piață interesantă pentru extravirgin. Creșterea vine din două direcții: transformarea consumului ocazional în consum recurent și migrarea către produse premium, cu poveste și trasabilitate. Este momentul în care un brand local poate avea un cuvânt de spus”, afirmă Cosmin Filipas.

În contextul unei cereri globale în creștere și a condițiilor climatice volatile din regiunile mediteraneene, România se aliniază acestei evoluții, iar antreprenorii care investesc în calitate și educație pot deveni lideri pe o piață în schimbare rapidă.