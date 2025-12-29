Ce se întâmplă cu banii primiți la nuntă? ANAF face precizări

Mai multe informații false, apărute în spațiul public în ultimele zile au fost de natură să oblige ANAF să vină cu clarificări în privința impozitării darurilor de nuntă și de botez.

Mai multe publicații ar fi înaintat ideea că acestea ar fi impozitate, lucru care a produs un val de indignare.

ANAF precizează că sumele primite la nunți, botezuri și alte evenimente de familie nu sunt impozitate.

Ce fel de sume sunt impozitabile

Aceste sume nu trebuie declarate și nu intră în categoria sumelor impozitabile, coform legislației în vigoare, pentru că nu sunt venituri recurente, nu provin din activități economice, investiții sau activități independente.

ANAF reamintește că sumele impozitabile sunt veniturile din salarii, chirii, activități economice, investiții, drepturi de autor, jocuri de noroc.

Darurile de familie, moștenirirle, donațiile rămân neimpozitabile.

ANAF recomandă tuturor românilor să se informeze excluzis din surse oficiale și să aibă discernământ atunci când citesc informațiile apărute în publicații diverse sau pe rețelele sociale.

(sursa: Mediafax)