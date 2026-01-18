UniCredit și FEI mobilizează 445 mil. € pentru creșterea IMM-urilor din Europa Centrală și de Est

x close
de Adrian Stoica    |    18 Ian 2026   •   00:20
Sursa foto: Shutterstock/Acordul extinde sprijinul pentru IMM-urile care investesc în sustenabilitate

UniCredit și Fondul European de Investiții (FEI) au semnat una dintre cele mai mari tranzacții de garanții InvestEU, dublând parteneriatul lor existent în Europa Centrală și de Est.

Acordul extinde sprijinul pentru IMM-urile care investesc în sustenabilitate, inovare și digitalizare și deschide noi oportunități. Acordul va permie emiterea de garanții în valoare de până la 445 milioane de euro pentru împrumuturi și se estimează că acestea vor debloca investiții de circa 890 milioane de euro până la sfârșitul anului 2027. Pe lista beneficiarilor se numări IMM-urile din România, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Slovenia.

„IMM-urile din Europa Centrală și de Est (CEE) angajează peste 65% din populația din regiune și oferă peste 55% din valoarea economică, dar unele dintre ambițiile lor încă depășesc accesul lor la finanțare accesibilă”, a subliniat Teodora Petkova, șefa UniCredit pentru Europa Centrală și de Est, citată într-un comunicat al băncii. „Prin extinderea parteneriatului nostru InvestEU cu FEI, creștem volumele de creditare și oferim beneficii tangibile: termeni mai buni, orizonturi mai lungi și acum acces la piețele de capital prin mini-obligațiuni. În acest fel, antreprenorii cu idei bune pot investi, inova și scala mai rapid, cu mai puține constrângeri, stimulând în același timp creșterea și oportunitățile regiunilor CEE”, a mai spus aceasta.

FEI face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), iar misiunea sa centrală este de a ajuta microîntreprinderile și IMM-urile din Europa să acceseze finanțare.

