Vești bune pentru români: Ce se va întâmpla cu ratele ipotecare în 2026?

Astfel că pentru un credit de 300.000 lei pe 30 de ani, se vor economisi 80 lei lunar. Economiștii prevăd scăderea în continuare IRCC, ajungând la sub 5,6% din aprilie 2026.

Scăderea este alimentată de lichiditatea abundentă din piață, care ajută statul să se împrumute ieftin. „Vom avea circa 50 puncte de bază reducere IRCC în prima parte a anului“, estimează Adrian Codîrlaşu, analist economic, pentru observatornews.ro.

Dobânzi fixe versus variabile

Brokerii recomandă refinanțare pe dobândă fixă, mai ieftină acum: în medie 5,5% față de 8%+ la variabilă. „Pentru 300.000 lei, rata scade de la 2.100 la 1.700 lei, adică 350 lei economii“, explică Irina Ştefan, broker de credite.

Iancu Guda atrage atenția asupra ofertelor comerciale de refinanțare pe termen scurt, deși doar 0,5% din credite au fost mutate anul trecut, potrivit datelor BNR. Reducerile majore depind de scăerea dobânzii-cheie BNR, probabil în mai 2026.

Sfatul economiștilor este să alegi rate fixe dacă iei un credit nou.