Vești proaste pentru români. Rate mai mari la creditele în euro

Este prima creștere din ultimii trei ani și vine pe fondul presiunilor inflaționiste din zona euro.

Cu cât cresc dobânzile la ratele în euro?

Decizia adoptată la Frankfurt se va reflecta în evoluția indicelui Euribor, reperul utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în moneda europeană. În consecință, costurile de finanțare pentru persoanele care au împrumuturi în euro vor crește.

Potrivit estimărilor, în cazul unui credit de 80.000 de euro, contractat pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară ar putea urca de la circa 420 de euro la 435 de euro, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de circa 15 euro pe lună, potrivit observatornews.ro.

De ce a majorat BCE dobânda de referință?

BCE justifică măsura prin nivelul ridicat al inflației, alimentat în ultimele luni de scumpirea energiei și a carburanților. Autoritățile monetare încearcă astfel să tempereze creșterea prețurilor și să readucă inflația către ținta stabilită.

Efectele deciziei BCE ar putea fi resimțite și în România. Analiștii atrag atenția că menținerea inflației la niveluri ridicate poate pune presiune asupra Băncii Naționale a României pentru a adopta măsuri similare.

Într-un astfel de scenariu, dobânda-cheie din România ar putea crește, ceea ce s-ar traduce prin rate mai mari și pentru românii care au credite în lei cu dobândă variabilă.