Cea mai rapidă ființă de pe Pământ cuibărește pe stâncile din Cheile Nerei

Șoimul călător cuibărește pe pereții stâncoși inaccesibili, unde puii sunt feriți de prădători; exact tipul de habitat pe care îl oferă abrupturile calcaroase din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, se arată într-o postare publicată de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Tocmai această eficiență la vânătoare i-a adus, la un moment dat, condamnarea. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, porumbeii mesageri erau un mijloc esențial de transmitere a informațiilor între unitățile de pe front, iar cel mai periculos prădător al lor era șoimul călător. În 1940, autoritățile britanice au dispus împușcarea exemplarelor din zonele de coastă, pentru protejarea porumbeilor purtători de mesaje. Sute de păsări au fost ucise, iar populația speciei a avut nevoie de zeci de ani pentru a se reface.

Astăzi șoimul călător este specie strict protejată, atât la nivel european, cât și în România.