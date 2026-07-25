Românul care și-a dat viața pentru a salva un copil ar putea avea o stradă cu numele său în Italia

Un consilier local din orașul italian Corigliano Rossano propune ca numele său să fie atribuit unei străzi sau unei piețe, în semn de recunoștință pentru gestul său de altruism, relatează Cosenza Channel.

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Propunere pentru comemorarea românului

Consilierul local din opoziție Giancarlo Bosco a depus oficial o solicitare prin care cere administrației din Corigliano Rossano să atribuie numele lui Alexandru Sorin Olaisiu unei străzi sau unei piețe din oraș. Potrivit inițiatorului, nu este vorba doar despre un gest simbolic, ci despre o modalitate prin care sacrificiul românului să rămână în memoria comunității și să devină un exemplu pentru generațiile viitoare.

Bosco susține că Alexandru Sorin Olaisiu, stabilit de mai mult timp în localitate și integrat în viața comunității, a demonstrat prin fapta sa cele mai importante valori civice: responsabilitatea față de ceilalți și curajul de a interveni atunci când viața unei persoane este în pericol.

A salvat copilul, dar nu a mai reușit să iasă din apă

Tragedia s-a produs în apropierea plajei Giamaica din stațiunea Sirmione, de pe malul Lacului Garda. Un copil britanic în vârstă de șapte ani a intrat în dificultate în timpul unei băi, iar românul nu a ezitat să se arunce în apă pentru a-l salva.

Alexandru Sorin Olaisiu a reușit să îl aducă pe copil în siguranță, însă imediat după intervenție a dispărut sub apă. Echipele de intervenție au desfășurat operațiuni ample de căutare timp de cinci zile, iar trupul său a fost găsit ulterior de scafandrii pompierilor la aproximativ 25 de metri adâncime, în zona în care avusese loc tragedia.

Potrivit primelor concluzii prezentate de autorități, intervenția românului a fost una instinctivă, fără ca acesta să țină cont de riscurile la care se expunea.

„Altruismul nu are pașaport”

În argumentarea propunerii, consilierul Giancarlo Bosco afirmă că Alexandru Sorin Olaisiu a demonstrat că spiritul civic și solidaritatea depășesc orice graniță sau naționalitate. Acesta a subliniat că românul trăia și muncea în Corigliano Rossano, iar în momentul decisiv a ales să își riște propria viață pentru a salva un copil pe care nici măcar nu îl cunoștea.

Potrivit alesului local, atribuirea numelui său unei străzi ar reprezenta nu doar un omagiu adus unui erou, ci și un mesaj despre integrare și apartenență la comunitate. Bosco consideră că memoria lui Alexandru Sorin Olaisiu ar trebui să însoțească viața de zi cu zi a locuitorilor și să amintească permanent că adevăratul eroism înseamnă să îi pui pe ceilalți înaintea propriei siguranțe.

Solicitarea urmează să fie analizată de administrația locală și de instituțiile competente, care vor decide dacă vor demara procedurile necesare pentru ca numele românului să fie atribuit oficial unui spațiu public din oraș.

(sursa: Mediafax)