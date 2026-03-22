Ziua Mondială a Apei, sărbătorită de copiii din Ilfov. „Păstrăm, protejăm și prețuim fiecare picătură de apă”

Compania Apă Ilfov a organizat astăzi un eveniment pentru copiii din județ, prin care au fost învățați că ei sunt cei care, în viitor, vor fi nevoiți să protejeze această resursă. Au rezultat momente pline de energie, într-o activitate dedicată apei, unde joaca s-a îmbinat firesc cu învățarea.

Mascota „Picătura Norocoasă” i-a cucerit pe cei mici și le-a arătat, prin joacă, cât de important este să protejăm apa. Alături de ea, pompierul „luptător cu flăcările” le-a povestit cum apa poate salva vieți, iar un laborant i-a surprins cu experimente simple și captivante despre apa potabilă și importanța tratării acesteia.

Copiii au venit cu proiecte realizate cu grijă și creativitate, despre circuitul apei în natură, surse de apă și importanța protejării ei. Cel mai bun proiect a fost răsplătit cu trofeul „Protector al Apei”. Micuții au dat dovadă de entuziasm și, mai ales, responsabilitate, arătând că încep să înțeleagă cât de valoroasă este această resursă. La final, copiii au promis că vor respecta mereu un slogan simplu, dar puternic: „Împreună păstrăm, protejăm și prețuim fiecare picătură de apă”. Dar și că fără apă nu există viață.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa foto Apă Ilfov