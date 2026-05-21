Jaqueline Cristian, calificare spectaculoasă în semifinalele WTA Strasbourg după un meci dramatic cu Daria Kasatkina

Lovitură uriașă pentru Jaqueline Cristian la Strasbourg! Românca a eliminat-o pe Daria Kasatkina și este în semifinale

Jaqueline Cristian continuă forma excelentă din acest sezon și a reușit una dintre cele mai importante performanțe ale carierei. Sportiva din România s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Strasbourg, după ce a trecut într-un meci spectaculos de australianca Daria Kasatkina, scor 7-6 (7-3), 3-6, 6-2.

Succesul obținut de româncă vine într-un moment excelent, cu doar câteva zile înainte de startul turneului de Grand Slam de la Roland Garros, și confirmă progresul constant al jucătoarei aflate în prezent pe locul 33 mondial.

Meci intens și răsturnări de situație în duelul cu Daria Kasatkina

Partida dintre Jaqueline Cristian și Daria Kasatkina a durat două ore și 34 de minute și a oferit un adevărat spectacol tenisistic.

Primul set a fost extrem de echilibrat, cele două jucătoare mergând cap la cap până în tie-break. Acolo, românca a ridicat nivelul jocului și a dominat clar schimburile decisive, impunându-se cu 7-3.

În setul secund, Kasatkina a început mult mai agresiv și a profitat de câteva erori ale româncei. Australianca a condus cu 3-0, iar deși Jaqueline Cristian a reușit să revină și să egaleze, adversara sa a câștigat apoi trei game-uri consecutive și a trimis meciul în decisiv.

Setul al treilea a aparținut însă aproape în totalitate sportivei din România. Jaqueline Cristian a început cu break și a controlat ritmul jocului. La scorul de 4-2, românca a reușit încă un break important, iar apoi a închis meciul fără emoții, scor 6-2.

Revansa perfectă pentru Jaqueline Cristian

Victoria de la Strasbourg are o semnificație importantă și din perspectiva duelurilor directe. Înaintea acestui meci, Daria Kasatkina conducea cu 3-1 la întâlnirile directe.

Primul succes al româncei în fața adversarei sale venise tot în acest an, la turneul de la Adelaide International, acolo unde Jaqueline Cristian s-a impus categoric, cu 6-4, 6-0. Acum, sportiva din București a confirmat că poate să se impună în fața unei jucătoare experimentate și în momente de mare presiune.

„Sunt puțin obosită, dar sunt mai fericită ca niciodată. Sunt mândră de meciul pe care l-am făcut. Ce bătălie! A fost o dispută intensă, emoțiile au venit ca un roller coaster. Mă prăbușisem în setul secund, dar cei din echipa mea m-au ajutat. Daria e o jucătoare extraordinară, își revine după accidentare.



A fost o vreme frumoasă, un public pe măsură, câțiva români care m-au susținut. Condițiile perfecte. La acest nivel, diferențele sunt foarte mici. Sfaturile tactice ajută, dar în final contează partea mentală. Azi am reușit să mă descurc. În astfel de momente trebuie să ai încredere în tine, să îți joci șansa. Am fost agresivă și mi-a ieșit”, a declarat Jaqueline Cristian la sfârșitul meciului.

Premiu consistent și șansă uriașă pentru finală

Prin calificarea în semifinalele competiției de la Strasbourg, Jaqueline Cristian și-a asigurat un premiu de 57.395 de euro și 195 de puncte WTA, extrem de importante în clasamentul mondial.

În penultimul act al turneului, românca va avea parte de un nou test dificil. Adversara sa va fi una dintre reprezentantele Canadei, fie principala favorită Victoria Mboko, fie Leylah Fernandez, cap de serie numărul șapte.

Agerpres