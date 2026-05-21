Jurnalul.ro Sport Fotbal intern Schimbări masive în culisele naționalei: Cine face parte staff-ul tehnic a lui Gheorghe Hagi

de Redacția Jurnalul    |    21 Mai 2026   •   17:15
Cine sunt cei 8 oameni noi aduși de Gheorghe Hagi în staff-ul primei reprezentative

Naționala de fotbal a României se pregătește pentru prima reunire sub comanda noului antrenor Gheorghe Hagi. Acesta a anunțat lista completă a celor care îl vor ajuta.

Antrenorul Naționalei Gheorghe Hagi și-a definitivat componența staff-ului tehnic, medical și de suport.

Selecționerul va colabora cu antrenori secunzii Cătălin Anghel, Ionel Gane, Cristi Sava (Analiză Video) și cu Ștefan Preda, antrenor de portar, a anunțat joi Federația Română de Fotbal.

Analiști video vor fi Vlad Lakatos și Andrei Butnăraș (Individual – Scouting), iar preparatori fizici Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenție – Recuperare).

Medicul Naționalei este Claudiu Stamatescu, iar din staff-ul medical fac parte Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Constantin Crețu și Vivian Negoiță. Andrei Voica este bucătar-șef, Cristi Mărgărit nutriționist, Cătălin Gheorghiu team manager, Cătălin Popescu ofițer de presă, iar Alexandru Nicilă este ofițer securitate.

România va juca la început de iunie primele două meciuri cu Gheorghe Hagi pe bancă. Naționala întâlnește în 2 iunie Georgia în deplasare și în 6 iunie, pe teren propriu, jocă cu Țara Galilor.

(sursa: Mediafax)

 

