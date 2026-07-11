EAU vor să devină o putere spațială: sateliți proprii, inteligență artificială și planuri de miliarde

Compania Orbitworks, cu sediul în Abu Dhabi, dezvoltă o rețea de 10 sateliți de observare a Pământului, denumită Altair, care va utiliza inteligența artificială pentru procesarea rapidă a datelor colectate din spațiu. Primul satelit al constelației este programat pentru lansare în luna octombrie.

Orbitworks este o companie mixtă formată de Marlan Space din Emiratele Arabe Unite și Loft Orbital din Statele Unite și își propune să devină un furnizor regional de infrastructură spațială. Modelul de business presupune oferirea serviciilor printr-un sistem de tip „constelație ca serviciu”, prin care companii, instituții publice și organizații de cercetare vor putea utiliza datele sateliților fără să dețină propriile echipamente pe orbită.

„Tot mai multe state pun accent pe dezvoltarea propriilor capacități spațiale”, a declarat Hamdullah Mohib, directorul executiv al Orbitworks și Marlan Space, subliniind că nu toate țările își permit investiții complete în infrastructură orbitală.

Noua generație de sateliți va procesa date direct în spațiu, folosind algoritmi de inteligență artificială, reducând timpul necesar transmiterii și analizării informațiilor. Tehnologia ar putea fi utilizată în domenii precum monitorizarea mediului, gestionarea infrastructurii, securitatea națională sau intervențiile în situații de urgență.

Dezvoltarea vine într-un context global în care tot mai multe state încearcă să își construiască rețele spațiale proprii. State precum Canada și Uniunea Europeană dezvoltă proiecte pentru reducerea dependenței de infrastructuri controlate de alte puteri, în timp ce companiile private accelerează extinderea economiei orbitale.

Fabrica Orbitworks din Abu Dhabi, cu o suprafață de aproximativ 4.600 de metri pătrați, are capacitatea de a produce până la 50 de sateliți anual, fiecare cu o greutate de până la 500 de kilograme. Compania discută deja cu potențiali clienți interesați de utilizarea capacităților sale de producție și a serviciilor de analiză a datelor.

Ambițiile spațiale ale Emiratelor Arabe Unite

Investiția face parte din strategia mai largă a Emiratelor Arabe Unite de dezvoltare a economiei spațiale, sector considerat esențial pentru diversificarea economiei dincolo de industria petrolieră.

Potrivit unui raport al Boston Consulting Group, piața spațială globală a generat venituri de aproximativ 224 de miliarde de dolari în 2024, în special din comunicații prin satelit și servicii de observare a Pământului. În Orientul Mijlociu și Africa, sectorul a fost evaluat la aproximativ 18 miliarde de dolari, Emiratele Arabe Unite având o contribuție estimată de aproape jumătate din această valoare.

Abu Dhabi și Dubai au investit în ultimii ani în instituții, reglementări și infrastructură dedicate domeniului spațial. Fondul Spațial Național al Emiratelor, cu o valoare de aproximativ 3 miliarde de dirhami (circa 820 de milioane de dolari), a fost creat pentru a susține dezvoltarea competențelor locale și colaborările internaționale.

Strategia națională urmărește ca Emiratele Arabe Unite să ajungă între primele zece economii spațiale ale lumii până în 2031 și să dezvolte un ecosistem bazat mai mult pe companii private decât pe proiecte exclusiv guvernamentale.

De la cumpărător de tehnologie la furnizor de servicii spațiale

Până recent, Emiratele Arabe Unite au apelat în mare parte la tehnologii și expertiză din străinătate pentru programele spațiale. Noua direcție urmărește însă dezvoltarea unei industrii locale capabile să producă și să comercializeze tehnologii spațiale.

Sateliții Altair vor fi utilizați deja de mai multe organizații. Academia Maritimă din Abu Dhabi intenționează să folosească datele pentru monitorizarea traficului naval, iar Fondul pentru Dezvoltare din Abu Dhabi va utiliza imaginile satelitare pentru urmărirea proiectelor derulate în alte state.

Orbitworks explorează în prezent posibilități de finanțare pentru un plan de extindere de ordinul miliardelor de dolari, care ar permite lansarea altor aproximativ 40 de sateliți.

Prin aceste investiții, Emiratele Arabe Unite încearcă să își consolideze poziția nu doar ca utilizator al tehnologiei spațiale, ci ca furnizor global de soluții pentru noua economie orbitală, potrivit cnn.com.