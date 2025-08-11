Bursele asiatice cresc înainte de termenul-limită impus de Trump pentru tarifele vamale

Indicele Hang Seng din Hong Kong a avansat cu 0,1%, până la 24.891,65 puncte, iar indicele Shanghai Composite a crescut cu 0,4%, până la 3.647,80 puncte.

Tarifele vamale de ordinul sutelor de procente impuse de Trump și Beijing au fost suspendate timp de 90 de zile în luna mai pentru a permite negocierile. Marți este termenul-limită pentru prelungirea acestui armistițiu comercial. Ultima rundă de discuții, desfășurată luna trecută la Stockholm, s-a încheiat fără ca Trump să precizeze clar dacă perioada de grație va fi extinsă cu încă 90 de zile.

Indicele Taiex din Taiwan a crescut cu 0,5%, susținut de avansul de 0,4% al TSMC, cel mai mare producător de cipuri la comandă din lume. Analiștii consideră acțiunile TSMC un barometru pentru marii producători americani de cipuri, precum Nvidia și AMD. Potrivit unor informații neconfirmate, companiile ar fi convenit să plătească guvernului SUA 15% din veniturile obținute din vânzările către China ale cipurilor folosite pentru inteligență artificială.

În alte piețe asiatice, indicele S&P/ASX 200 din Australia a urcat cu 0,3%, până la 8.834,70 puncte, iar Kospi din Coreea de Sud a rămas aproape neschimbat, la 3.209,22 puncte. Piețele din Japonia și Thailanda au fost închise cu prilejul sărbătorilor.

Vineri, indicele S&P 500 a crescut cu 0,8%, la 6.389,45 puncte, foarte aproape de un record istoric. Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,5%, la 44.175,61 puncte, iar Nasdaq a câștigat 1%, închizând la 21.450,02 puncte.

Companiile tehnologice, cu evaluări bursiere ridicate, au fost principalul motor al creșterilor: Nvidia a avansat cu 1,1%, iar Apple cu 4,2%. Gilead Sciences a urcat cu 8,3%, după ce rezultatele financiare au depășit așteptările analiștilor, compania majorând și estimările pentru profitul anual. Expedia Group a câștigat 4,1% după rezultate trimestriale peste prognoze.

Pe piața petrolului, în tranzacțiile de luni dimineață, țițeiul american a scăzut cu 57 de cenți, la 63,31 dolari/baril, iar Brent, reperul internațional, s-a ieftinit cu 51 de cenți, la 66,08 dolari/baril.

Pe piața valutară, dolarul american a scăzut la 147,56 yeni, de la 147,62 yeni, iar euro a urcat la 1,1667 dolari, de la 1,1650 dolari.

