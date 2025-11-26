CFR Marfă dispare de pe piață. O nouă companie de stat îi ia locul

În locul acesteia a fost înființată o nouă companie feroviară de stat, Carpatica Feroviar, care preia o parte din active și angajați, dar și provocările pieței.

Datorii record la CFR Marfă

CFR Marfă avea datorii de 2,5 miliarde de lei către CFR SA și 1,2 miliarde de lei către ANAF.

Înainte de lichidare, compania a vândut către Carpatica Feroviar 6.450 de vagoane și 200 de locomotive, iar noua entitate va prelua și 5 secții de reparații pentru vagoane și 7 pentru locomotive.

Potrivit surselor Observator, CFR Marfă închiriază de la noua companie, la un cost de 7,5 milioane de lei pe lună, cele 200 de locomotive pe care i le-a vândut anterior.

Compania a rămas cu 563 de locomotive, iar surse din piaţă spun că dacă aceste bunuri ar fi vândute, împreună cu terenurile şi clădirile rămase, ar putea duce la ştergerea datoriilor pe care compania de stat le-a generat în aceşti ani, tot la stat

CFR Marfă mai are în portofoliu 15.500 de vagoane și 563 de locomotive, însă multe dintre acestea sunt sub sechestru din cauza datoriilor. Surse din piață spun însă că dacă acestea ar fi vândute, plus tereneurile și clădirile pe care le mai deține, ar putea acoperi datoriile către bugetul de stat.

Apare Carpatica Feroviar

Carpatica Feroviar a fost creată cu un capital de 1,52 miliarde de lei și va funcționa cu un număr redus de angajați față de CFR Marfă.

Specialiștii consideră că noua companie trebuie să dovedească o atitudine diferită pe piață pentru a reuși într-un sector dominat de operatori privați.

Reforma vizează și alte companii de stat din domeniul transporturilor și energiei, iar lista finală va fi prezentată în următoarele săptămâni.