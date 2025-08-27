Ciprian Șerban a anunțat semnarea contractului pentru construcția drumului de mare viteză București-Giurgiu

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   21:45
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat, miercuri, semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză care va lega Capitala de Giurgiu.

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat, miercuri, câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. Este vorba de asocierea Activ ProiectareInfrastructură și o firmă de inginerie din Turcia.

Contractul are o valoare de 33 milioane lei, fără TVA, și este finanțat din bani europeni și de la bugetul de stat.

Durata contractului este de 16 luni.

„Studiul va stabili traseul exact, dacă va fi autostradă sau drum expres, cum se va lega cu alte proiecte (inclusiv cu viitorul Pod Giurgiu–Ruse) și va analiza și cum poate fi finanțat – inclusiv prin parteneriat public-privat. Acest drum este esențial pentru legătura rapidă între București și granița cu Bulgaria, pentru dezvoltarea infrastructurii românești”, a transmis ministrul Transoporturilor.

