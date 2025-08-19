Criză de proporții la Fondul Proprietatea. Cheluieli de milioane pentru selecția noului administrator

Acționarii care contestă procesul de selecție dețin împreună 6,1% din vouri și cer audit financiar suplimentar asupra cheltuielilor efectuate. Cererea oficială a fost transmisă pe 14 august 2025 către Franklin Templeton International Services, administratorul FP.

Lipsa de transparență și bani dispăruți

Aceștia acuză Comitetul Reprezentanților că nu a furnizat informații detaliate privind utilizarea fondurilor alocate procedurii de selecție. Inițial, Adunarea Generală aAacționarilor (AGA) din septembrie 2024 a aprobat un buget maxim de 3,8 milioane lei pentru consultantul Deutsche Numis, însă în aprilie 2025 suma a fost majorată cu aproape 1,8 milioane lei, totalul depășind5,5 milioane lei. Acționarii susțin că nu există claritate asupra etapelor, livrabilelor și justificării cheltuielilor.

Raportul elaborat de Deutsche Numis, care trebuia să stea la baza alegerii noului administrator, nu a fost făcut public, iar acționarii reclamă că nici după solicitări repetate nu au primit mai multe informații.

În mai 2025, Fondul Proprietatea a anunțat că IRE AIFM HUB S.à r.l., din Luxemburg, în parteneriat cu firma românească Impetum Management, este administratorul preferat, dar criteriile concrete ale acestei alegeri nu au fost explicate.

Acționarii cer un audit suplimentar care să verifice conformitatea contractului cu Deutsche Numis, existența și conținutul documentelor livrate, corelarea plăților cu serviciile prestate, analiza cost-beneficiu și respectarea mandatului AGA de către Comitetul Reprezentanților.

Fondul Proprietatea are o capitalizare de circa 1,5 miliarde lei, după o creștere de 34% a acțiunilor în 2025, însă disputa actuală deschide cea mai gravă criză internă din ultimii ani, cu potențiale consecințe privind reputația unuia dintre cei mai importanți jucători de pe piața de capital din România.

Solicitarea este semnată de peste 20 de acționari importanți, printre care Krivc Peter (Axor Holding), Florian Munteanu, Rigelnik Matej (Equinox), Herling Ileana, Sárkány István și alții, potrivit stiripesurse.ro.