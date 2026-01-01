Explozie pe bursă: societatea Transgaz, campioana BVB în 2025, cu un avans record de 181%

În top urmează Electrica şi Transelectrica, cu creșteri de 99,6%, respectiv 98,9%.

Performanțe în top 10 din cadrul indicelui BET-XT au avut și Romgaz (94,3%), Evergent Investments (88,4%), MedLife (77,14%), Digi (72,19%), Fondul Proprietatea (70,16%), Infinity Investment (52,89%), Premier Energy (49,62%).

Capitalizarea bursieră a depășit pentru prima dată 500 miliarde de lei, indicii BET și BET-TR au crescut ca niciodată până acum, la 24.000, respectiv 56.000 de puncte.

Investitorii cu ochii pe Transgaz

Prețul de închidere a crescut de la 23,80 lei la începutul anului, la 65,90 lei în data de 30 decembrie 2025, reflectând un interes susținut din partea investitorilor și o încredere solidă în perspectivele de dezvoltare ale companiei. Această performanță confirmă poziționarea strategică a TGN pe piață și capacitatea sa de a genera valoare pe termen mediu și lung. De asemenea, capitalizarea bursieră a Transgaz a înregistrat o creștere semnificativă în 2025, majorându-se cu 177% față de prima zi de tranzacționare a anului, 3 ianuarie 2025. Valoarea companiei pe piață a crescut cu 7.931 milioane lei (1.535 milioane euro), de la 4.483 milioane lei (901 milioane euro) la 12.414 milioane lei (2.436 milioane euro) înregistrată la data de 30 decembrie 2025, confirmând încrederea investitorilor în soliditatea financiară și direcția strategică a Transgaz, se specifică într-un comunicat emis la final de an.

Capitalizarea bursieră spectaculoasă a Transgaz

În intervalul 30 decembrie 2024 – 30 decembrie 2025, acțiunea Transgaz a cunoscut o evoluție remarcabilă, marcând o creștere de 181%. Prețul a crescut de la 23,45 lei/acțiune la 30.12.2024, până la valoarea de 65,90 lei/acțiune în data de 30.12.2025. Această performanță reflectă nu doar rezultatele financiare solide ale companiei, ci și încrederea pieței în strategia de dezvoltare și în rolul strategic al Transgaz în sectorul energetic românesc. Creșterea susținută a valorii acțiunii confirmă interesul investitorilor pentru stabilitatea și perspectivele pe termen lung ale companiei, precum și recunoașterea contribuției sale la consolidarea infrastructurii energetice naționale, ne-a transmis compania.

De asemenea, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, capitalizarea bursieră a Transgaz a înregistrat o evoluție semnificativă, majorându-se cu aproximativ 181%, respectiv cu 7.996 milioane lei (1.548 milioane euro) de la valoarea de 4.418 milioane lei (888 milioane euro) înregistrată în data de 30.12.2024 la valoarea de 12.414 milioane lei (2.436 milioane euro) înregistrată în data de 30.12.2025. Această creștere substanțială subliniază valoarea pe care compania o generează pentru acționari și parteneri, precum și încrederea investitorilor în direcția strategică a companiei, se mai spune în comunicatul Transgaz.