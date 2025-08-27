Investiție de 2 miliarde de lei în modernizarea tronsonului de cale ferată Băile Herculane-Poarta

Compania Naţională CFR SA anunță semnarea, cu PORR Construct SRL, a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor la lotul 5 Bările Herculane-Poarta, kilometrii 404=250-436+887, care face parte din proiectul de reabilitare a liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean.

Valoarea estimată totală a contractului este 2.143.133.821 lei, fără TVA.

Sursa de finanțare este asigurată din Programul Transport (PT) 2021-2027, de la bugetul de stat, precum și din alte surse legal constituite.

Durata contractului este de 60 luni, din care: proiectare 12 luni și execuție lucrări 48 luni.

Obiectivul general preconizat a fi obținut prin realizarea proiectului de investiții este îmbunătățirea competitivității economice a României, prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE.

Proiectul prevede modernizarea liniei de cale ferată, linie simplă sau dublă, electrificată, de 25kV; ⁠introducerea instalațiilor de centralizare electronice/electrodinamice noi sau reabilitate, lungimea maximă a trenului de 740 m în toate stațiile; peroane înalte cu lungime de 400 m, în toate stațiile, lucrări de modernizare a 7 tuneluri, lucrări de igienizare și cosmetizare a construcțiilor existente, intervenții la structuri, eficientizare fluxuri.

Sse vor asigura viteze de circulație ale trenurilor de maxim 100 km/h.