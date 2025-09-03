Investiție strategică la Timișoara: Proiect de zeci de milioane de euro pentru facilitarea transportului feroviar între Aeroportul „Traian Vuia” și Gara de Est

Proiectul, adjudecat de compania spaniolă FCC Construccion SA, presupune construirea unei linii noi electrificate și modernizarea traseului existent pentru a facilita accesul rapid și direct între aeroport și rețeaua națională de cale ferată.

Care este termenul de finalizare a lucrărilor

Potrivit reprezentanților CFR Infrastructură Timișoara, lucrările presupun construirea unei linii electrificate noi de 5 kilometri, legată de linia CF 217 Timișoara Est – Radna, și modernizarea a 5,2 kilometri de cale ferată deja existentă. În apropierea terminalului aeroportului va fi amenajată o stație feroviară cu două linii pentru trenurile de călători, oferind astfel o conexiune facilă între aeroport și oraș.

Contractul prevede un termen de finalizare de doi ani și jumătate, din care 8 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 22 de luni pentru execuția lucrărilor. Odată finalizate, infrastructura va beneficia de o garanție de cel puțin cinci ani.

Inițiat încă din 2020 cu studiul de fezabilitate, proiectul a fost aprobat de Guvernul României la începutul lui 2023. Licitația pentru desemnarea constructorului a fost lansată în octombrie 2023, iar oferta FCC Construccion SA a fost aleasă în septembrie 2024, în urma unei competiții cu alți patru ofertanți.

Investiția, evaluată la zeci de milioane de euro, este considerată strategică pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din regiune, facilitând conectivitatea și susținând totodată dezvoltarea economică locală, regională și integrarea pe plan european, potrivit stiripesurse.ro.