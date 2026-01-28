Investiții de 260 mil. lei în județul Ilfov pentru extinderea rețelelor de apă-canal și iluminat public

x close
de Adrian Stoica    |    28 Ian 2026   •   01:00
Administrației Fondului pentru Mediu și Consiliul Județean Ilfov au semnat 15 contracte de finanțare, în valoare totală de peste 260 de milioane de lei, pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă, canalizare, preluare a apelor pluviale și pentru iluminat public, în mai multe localități din județul Ilfov.

Cea mai mare parte a finanțării, peste 224 de milioane de lei,  este destinată proiectelor de apă-canal și preluare a apelor pluviale.

Investițiile finanțate prin  Fondului pentru Mediu, se vor derula în localitățile Chitila, Voluntari, Pantelimon, Jilava, Cernica, Buftea, Snagov, Copăceni, Găneasa și Măgurele.

De asemenea, alte șase contracte, cu o valoare totală de aproape 36 de milioane de lei, sunt deja pregătite pentru semnare. De asemenea, după aprobarea bugetului de stat, urmează contractele pentru iluminat public în localitățile Berceni, Gruiu, Dascălu, Balotești și Domnești.

„Ilfovul are nevoie de investiții și în 2026 – sistemul de apă și canalizare este vital la acest moment. Avem o explozie demografică în județ, sunt tot mai mulți cetățeni care aleg să îți construiască o casă aici, iar cartierele rezidențiale se extind accelerat – trebuie să ținem pasul cu nevoile oamenilor și să modernizăm constant infrastructura rutieră și edilitară. Obținerea finanțărilor implică muncă, viziune, o echipă puternică”, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma.

 

