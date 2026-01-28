Investiții de 260 mil. lei în județul Ilfov pentru extinderea rețelelor de apă-canal și iluminat public

Cea mai mare parte a finanțării, peste 224 de milioane de lei, este destinată proiectelor de apă-canal și preluare a apelor pluviale.

Investițiile finanțate prin Fondului pentru Mediu, se vor derula în localitățile Chitila, Voluntari, Pantelimon, Jilava, Cernica, Buftea, Snagov, Copăceni, Găneasa și Măgurele.

De asemenea, alte șase contracte, cu o valoare totală de aproape 36 de milioane de lei, sunt deja pregătite pentru semnare. De asemenea, după aprobarea bugetului de stat, urmează contractele pentru iluminat public în localitățile Berceni, Gruiu, Dascălu, Balotești și Domnești.

„Ilfovul are nevoie de investiții și în 2026 – sistemul de apă și canalizare este vital la acest moment. Avem o explozie demografică în județ, sunt tot mai mulți cetățeni care aleg să îți construiască o casă aici, iar cartierele rezidențiale se extind accelerat – trebuie să ținem pasul cu nevoile oamenilor și să modernizăm constant infrastructura rutieră și edilitară. Obținerea finanțărilor implică muncă, viziune, o echipă puternică”, a declarat președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma.