Noi investiții în Portul Constanța: Oil Terminal își extinde capacitățile

Declarația a fost făcută la Conferința Națională Income Magazine Corporate „Portul Constanța – Poarta comercială a Europei de Est”, unde au fost discutate investițiile și rolul strategic al portului în contextul regional actual.

Strategie bazată pe diversificare

Șeful Oil Terminal a subliniat că dezvoltarea companiei a fost construită constant pe diversificarea operațiunilor, mai ales în ultimii ani, marcați de schimbări geopolitice majore, inclusiv războiul din Ucraina.

„Strategia noastră a fost mereu diversificarea, iar acum ne aflăm în procedură de licitație pentru construcția unui terminal de bitum”, a declarat Ciutureanu.

Investiții și modernizări în lanț

Compania, considerată cel mai mare terminal petrolier din sud-estul Europei, operează șapte dane în Portul Constanța și dispune de o capacitate de stocare de peste un milion de metri cubi pentru țiței și produse petroliere.

În ultimii ani, infrastructura a fost adaptată pentru a răspunde noilor cerințe din piață. Printre investițiile recente se numără:

modernizarea danei 79, care permite acum descărcarea atât de țiței, cât și de motorină

operarea, în premieră, a unor nave de până la 110.000 de tone de motorină

construcția unui rezervor de 10.000 de metri cubi pentru metanol

retehnologizarea sistemelor de măsurare pentru o mai bună transparență în relația cu clienții

Portul Constanța, nod energetic regional

Reprezentantul companiei a evidențiat că Portul Constanța își consolidează poziția de hub strategic nu doar pentru transportul de mărfuri, ci și pentru fluxurile energetice din regiunea Mării Negre.

Noile investiții aflate în derulare ar putea transforma portul într-un punct-cheie pentru distribuția de produse petroliere și petrochimice către piețele din Europa și nu numai.

Proiectul terminalului de bitum, amplasat în dana 69, se înscrie în această strategie mai amplă de extindere și adaptare la noile realități economice și geopolitice, potrivit incomemagazine.ro.