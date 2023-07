La finalul celor opt zile de ofertă, investitorii de retail au alocat 6,2 mld. lei pentru Hidroelectrica

Tranşa investitorilor de retail a adunat ordine pentru 55,74 de milioane de acţiuni, fiind subscrisă în proporţie de 476,4%.

În opt zile de ofertă s-au strâns subscrieri de 6,2 miliarde de lei din partea micilor investitori, record absolut, ei având iniţial alocate doar 1,3 mi­liarde de lei. Astfel, pe baza informaţiilor disponibile până acum şi care nu iau în calcul o posibilă majorare a pachetului celor mici de la 15% la 20% prin diminuarea pachetului investitorilor instituţionali, la fiecare 100 de acţiuni H2O subscrise un investitor va primi 21 de acţiuni, arată calculele făcute de ZF.

Interesul a fost neaşteptat, spune un broker. Nu mai puţin de 55.000 de ordine au introdus micii investitori pentru a subscrie la Hidroelectrica, ceea ce înseamnă zeci de mii de conturi de tranzacţionare. Unii brokeri spun că au lucrat cu mult peste program pentru a deschide conturi noi. IPO-ul Hidroelectrica poate face din Bursa de Valori din Bucureşti un lider regional, spune o reprezentantă a unei asociaţii din Cehia.

„Oferta a depăşit aşteptările în ceea ce priveşte deschiderile noi de conturi. Mare parte din cei care au deschis conturi au declarat că o parte din bani vor ajunge în piaţă, pe Hidroelectrica sau pe alţi emitenţi“, spune Marcel Murgoci, di­rector de tranzacţionare al Estinvest, pentru ZF. Acum toată atenţia este îndreptată spre indicele de alocare şi spre preţul final. În calcul trebuie însă inclus şi faptul că sumele eliberate de pe urma ofertei Hidroelectrica, mai exact circa 5 mld. lei din partea micilor investitori, vor ajunge în mare parte la BVB, ceea ce ar putea alimenta creşteri ale cotaţiilor.

„IPO-ul Hidroelectrica transmite un mesaj important, şi anume că piaţa de capital românească, cu strategia potrivită, are capacitatea de a absorbi oferte foarte mari fără a avea nevoie de listarea GDR-urilor pe pieţele străine“, spune Zuzanna Kurek, partener al Cornerstone Communications, pentru ZF.

„Urmează să vedem cum va decurge evoluţia Hidroelectrica după primele zile de tranzacţionare, mă aştept la o apreciere a preţului. De asemenea, este important de văzut şi cum restul pieţei, inclusiv emitenţii locali şi intermediarii, vor utiliza această oportunitate, de a convinge noii investitori să-şi diversifice portofoliul şi să investească şi în alte acţiuni în afara de Hidroelectrica.“

În IPO-ul Hidroelectrica, acţionarul minoritar Fondul Proprietatea a scos la vânzare 78 de milioane de acţiuni H2O pentru aproximativ 8,8 miliarde de lei. Un procent de 85% din ofertă a fost dedicată investitorilor instituţionali, iar 15% pentru micii investitori. Numărul de ordine plasate de investitorii de retail a fost de aproximativ 52.000.

Cei care nu au subscris acţiuni H2O în oferta începută pe 23 iunie şi încheiată pe 4 iulie pot să le cumpere direct de pe Bursa de Valori Bucureşti din 12 iulie, adică atunci când Hidroelectrica va începe oficial tranzacţionarea sub simbolul bursier H2O.

Pe Bursă preţul acţiunilor va fluctua în funcţie de raportul cerere şi ofertă şi în funcţie de alţi parametrii precum rezultatele financiare, reglementarea din domeniul energiei, intervenţionismul guvernamental, condiţiile meteo.

Intervalul de preţ în ofertă a fost cuprins între 94 - 112 lei. Micii investitori au lansat cele mai multe ordine până joia trecută, data-limită până la care beneficiau de un discount de 3% pentru preţul fix de 112 lei/ acţiune

Toată atenţia este acum aţintită spre tranşa marilor investitori, care au putut aloca la orice preţ în acest interval, ordinele cu preţul cel mai mare având prioritate. Pe această tranşă va fi stabilit şi preţul final pentru oferta Hidroelectrica. Dacă de exemplu va fi 100 de lei, investitorul de retail va primi înapoi în cont diferenţa până la 112 lei.

Cum micii investitori au alocate 11,7 milioane de acţiuni rezultă că la 100 de acţiuni subscrise un investitor va primi într-un final 21 de acţiuni şi restul banilor în cont. Calculele ZF ţin cont de alocarea de 15% a tranşei investitorilor de retail dar aceasta poate fi suplimentată la 20% prin diminuarea pachetului marilor investitori. O eventuală majorare a tranşei investitorilor de retail înseamnă o creştere uşoară a numărului de acţiuni primite într-un final de un investitor de retail.

„Este de aşteptat ca, astăzi, 5 iulie, să fie comunicate preţul final de ofertă, precum şi numărul acţiunilor alocate. Neclar încă este dacă Fondul Proprietatea va majora, în cele din urmă, pachetul de acţiuni Hidroelectrica de la 17,34% la 19,94% (maxim), dat fiind succesul ofertei“, scrie Investimental într-un newsletter.

În oferta Hidroelectrica au subscris până şi companii listate, cum este cazul producătorului de ambalaje Romcarbon (până la 2 milioane de euro), Magazin Universal Maramureş (10 mil. lei) sau Aldani Master Capital (4 mil. lei). În plus, de la bun început, trei grupuri de investitori instituţionali români s-au angajat să cumpere acţiuni de 2,24 miliarde de lei, la preţul final de ofertă, potrivit unui comunicat.

Sunt şi antreprenori care au ales să subscrie în IPO. Voicu Oprea, acţionar majoritar şi CEO al AROBS Transilvania, cea mai mare companie din IT de la Bursa de Valori Bucureşti (858 mil. lei), a spus pentru ZF că a subscris acţiuni H2O şi că are un portofoliu la bursă. „Subscriu în companiile de pe BVB atât AeRO cât şi de pe main market.“

Miercuri, pe 12 iulie 2023, atenţia celor mai mari investitori din lume, din New York la Londra şi de la Paris la Roma, va fi aţintită asupra Bucureştiului, care va deveni atunci centrul zero prin listarea Hidroelectrca. Pe 12 iulie, la parterul Băncii Naţionale a României, primul sediu al Bursei de Valori din Bucureşti în anul 1995, atunci când a fost redeschisă după 50 de ani de perioadă comunistă, va fi organizată o conferinţă extraordinară care marchează oficial debutul acţiunilor Hidroelectrica sub simbolul H2O, potrivit informaţiilor ZF.

Pe lângă reprezentanţii Fondului Proprietatea, Bursei de Valori şi companiei Hidroelectrica, la evenimentul din 12 iulie sunt invitaţi preşedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, preşedintele ASF Nicu Marcu şi alţi reprezentanţi din mediul politic şi academic.

Astfel, cel mai important eveniment al Bursei de Valori Bucureşti din istoria postdecembristă are loc însăşi la „rădăcinile“ bursei, la sediul BNR din Strada Doamnei numărul 8.

Din 1995 şi până în 2002, BNR şi BVB şi-au desfăşurat activitatea sub acelaşi acoperiş. Primul clopoţel al Bursei redeschise după o pauză de circa 50 de ani a sunat la BNR pe 20 noiembrie 1995 în sala Mitiţă Constantinescu. Din 2002 încoace Bursa de Valori are sediul lângă Piaţa Universităţii din Bucureşti.

În 1993 Consiliul de administraţie al BNR aproba, “înfiinţarea Centrului de Proiectare şi Implementare a Pieţelor de Capital în România, ca direcţie în cadrul Băncii Naţionale, care are drept obiectiv pregătirea cadrului normativ, tehnic şi organizatoric pentru înfiinţarea şi funcţionarea Bursei de Valori Bucureşti“. Cu alte cuvinte se puneau bazele Bursei de Valori de astăzi.

Bursa de Valori a fost reînfiinţată în 1995, iar prima şedinţă bursieră a avut loc pe 20 noiembrie 1995, când erau listate doar şase companii. La finalul anului 1995, la BVB erau listate 9 companii. Astăzi la BVB sunt listate circa 380 de companii, dintre care 83 pe segmentul principal de tranzacţionare. Valoarea totală a capitalizării este de 213 mld. lei.

