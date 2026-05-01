Portul Constanța devine nod logistic regional: Presiune pe transportul feroviar

Declarațiile au fost făcute la Conferința Națională Income Magazine Corporate „PORTUL CONSTANȚA – POARTA COMERCIALĂ A EUROPEI DE EST”, unde Apostolache a subliniat rolul strategic tot mai important al portului în contextul geopolitic actual și al creșterii schimburilor comerciale.

„Investițiile în port nu doar că ne ajută, ci ne și obligă să-l integrăm, alături de porturile dunărene, în activitatea de mobilitate a mărfurilor. Întreaga industrie are nevoie de servicii end-to-end”, a declarat acesta.

Hub strategic în regiune

Considerat unul dintre cele mai importante active economice ale României, Portul Constanța își consolidează poziția de hub logistic major la Marea Neagră. În contextul noilor realități din Europa de Est, infrastructura portuară devine esențială pentru conexiunile comerciale dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu.

Apostolache a evidențiat necesitatea integrării transportului feroviar în acest ecosistem, în condițiile în care România și-a asumat obiectivele Green Deal. Transportul feroviar este văzut drept o alternativă mai ecologică și mai eficientă, capabilă să reducă presiunea asupra transportului rutier.

Transport intermodal și extindere regională

Potrivit acestuia, dezvoltarea infrastructurii trebuie să fie însoțită de servicii intermodale și multimodale eficiente, care să asigure preluarea rapidă a mărfurilor și distribuția lor către piețele europene și nu numai.

„Este obligatoriu ca transportul feroviar de marfă să integreze aceste servicii și să faciliteze tranzitul mărfurilor către Europa”, a explicat Apostolache.

El a amintit și rolul strategic pe care România l-a avut în transportul de marfă către Ucraina, dar a subliniat că dimensiunea comercială rămâne esențială.

Parteneriate pentru dezvoltare

În acest context, compania pe care o conduce a dezvoltat parteneriate cu administrațiile portuare, inclusiv cu Administrația Porturilor Dunării Maritime și cu Portul Giurgiulești, considerate puncte-cheie pentru extinderea rutelor comerciale.

Mesajul transmis de reprezentantul industriei este clar: investițiile în infrastructura portuară trebuie dublate de adaptarea transportului feroviar și de o integrare eficientă a tuturor modurilor de transport, pentru ca România să-și consolideze rolul de nod logistic regional, potrivit incomemagazine.ro.