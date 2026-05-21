„Am implorat să trimită un medic”. Elev de 14 ani din Bacău, mort după ce a așteptat două ore ambulanța cu medic. Revoltă uriașă în școală

Strigăt disperat în curtea școlii: „Trimiteți un medic!”. Elev din Bacău, mort după ce a așteptat aproape două ore ambulanța cu medic

Momente dramatice într-o școală din județul Bacău, unde un elev de clasa a VIII-a și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău în timpul unei pauze. Copilul s-a prăbușit în curtea unității de învățământ, iar profesorii au încercat disperat să îl țină în viață până la sosirea echipajelor medicale.

Cazul a stârnit revoltă în comunitate după ce martorii au acuzat că ambulanța cu medic a ajuns la aproape două ore de la primul apel la 112. Prima echipă medicală sosită la fața locului ar fi fost formată doar dintr-o asistentă medicală, deși oamenii spun că au explicat încă de la început că situația era critică.

Între timp, autoritățile au deschis mai multe anchete pentru a stabili dacă intervenția a fost gestionată corespunzător și dacă cineva poate fi tras la răspundere pentru moartea copilului.

Profesoara de sport a încercat să îl resusciteze minute în șir

Potrivit martorilor, profesoara de sport a intervenit imediat și i-a acordat elevului primul ajutor până la sosirea salvatorilor. Femeia spune că a făcut tot ce a putut pentru a-i salva viața.

„Am efectuat apelul către SMURD în fața școlii, la ora 5:05, după care am fugit lângă elev să acord primul ajutor, masaj cardiac concomitent cu respirație gură la gură. La 5:18 era inconștient, a început să verse și pe gură, și pe nas. I-am făcut masaj cardiac în continuare. Eu, fiind profa lui, nu am avut nicio adeverință medicală. Juca fotbal, era agil, sprinten, un copil aparent sănătos”, a declarat profesoara de sport a copilului.

Cadrele didactice susțin că au făcut apeluri repetate către serviciile de urgență și au cerut în mod expres trimiterea unui medic.

„Am implorat să trimită un medic”

Fosta învățătoare a copilului a povestit cu lacrimi în ochi momentele dramatice prin care au trecut profesorii și cei prezenți la școală în timp ce așteptau ambulanța.

„Am implorat, am rugat, am amenințat. Se cunoștea din vocile noastre că eram disperați. Nepăsători, liniștiți: Nu avem, nu putem, e pe drum, nu e pe drum, e cu bolnav la spital, da, vine imediat. Colega mea țipa disperată să trimită un medic, că chiar îl plătim noi, numai să vină. Situația este că, dacă avea și 1% șanse, era șansa lui și a fost epuizată”, a declarat Iuliana Roșu, fosta învățătoare a copilului.

Declarațiile au provocat un val de reacții în mediul online, unde numeroși oameni au criticat lipsa resurselor din sistemul medical și timpul mare de intervenție.

Revoltă în comună după moartea copilului

Și primarul comunei Parincea a reacționat dur după tragedie. Edilul spune că localitatea a mai pierdut recent un copil în condiții similare și cere explicații clare din partea autorităților.

„Suntem nemulțumiți pentru că în comună, în timp de două săptămâni, am pierdut doi copii, iar ambulanța nu ajunge niciodată în intervalul în care trebuie să ajungă”, a declarat Sorin Roșu, primarul comunei Parincea.

Potrivit informațiilor apărute până acum, în județul Bacău ar exista un singur medic disponibil pe ambulanță pentru întreg județul, iar acesta s-ar fi aflat deja la un alt caz în momentul apelului.

Ce arată primele informații din anchetă

Ancheta este acum în desfășurare, iar necropsia urmează să stabilească exact cauza morții. Una dintre ipotezele analizate de anchetatori este că băiatul s-ar fi înecat în timp ce mânca un sandviș și ar fi căzut.

Totuși, polițiștii spun că nu exclud nicio variantă și continuă cercetările pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat înainte ca elevul să își piardă viața.

Conducerea școlii a transmis că profesorii au intervenit imediat după ce copilului i s-a făcut rău și că a fost apelat serviciul de urgență 112 încă din primele minute.

Martorii susțin însă că timpul de răspuns al echipajelor medicale a fost mult prea mare pentru o situație atât de gravă. În ciuda eforturilor depuse de cadrele didactice și ulterior de personalul medical, elevul nu a mai putut fi salvat, iar decesul a fost declarat la fața locului.