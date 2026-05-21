Mircea Badea susține legea privind transparența finanțării ONG-urilor: "Dacă aprindem lumina, hai să aprindem lumina!"

Acesta a declarat, în cadrul emisiunii „În gura presei”, că susține proiectul legislativ care prevede obligarea ONG-urilor la declararea anuală a surselor de finanțare, inclusiv a identității donatorilor pentru sumele care depășesc un anumit prag.

El a afirmat că măsura reprezintă un demers de transparență și a criticat reacțiile apărute în spațiul public, în special din partea unor ONG-uri, pe care le consideră nejustificate. El a susținut că publicarea surselor de finanțare nu ar trebui să fie un subiect controversat.

"Dar de ce sunt împotrivă, adică transparentizarea finanțării ONG-urilor e împotrivă? Dar de ce să... Dar de ce fugem de transparență? Nu „aprindem lumina”? Dacă aprindem lumina, hai dracu' să aprindem lumina! Dar aprindeți lumina! Dar de ce fugem de aprinsul luminii? Ce are? Adică, dar de ce e împotrivă?", a spus Mircea Badea.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul legislativ, adoptat de Senat cu 75 de voturi pentru, 32 împotrivă și patru abțineri, a generat dezbateri politice și publice. Inițiativa a fost susținută de AUR, SOS și Partidul Oamenilor Tineri, în timp ce USR a votat împotrivă, iar în rândul liberalilor votul a fost împărțit.

Potrivit textului legislativ, ONG-urile vor fi obligate să depună anual la ANAF declarații privind toate veniturile și sursele de finanțare din anul precedent, cu identificarea donatorilor persoane fizice pentru sumele care depășesc 5.000 de lei și a persoanelor juridice.

În timpul dezbaterilor din plenul Senatului au existat poziții divergente între susținătorii proiectului, care invocă principiul transparenței, și criticii săi din zona societății civile, inclusiv organizația Funky Citizens, care au ridicat obiecții privind impactul măsurii asupra sectorului neguvernamental.