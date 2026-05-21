Verdict definitiv după 7 ani de procese: Câți ani de închisoare va executa Mario Iorgulescu

Curtea de Apel București a decis, joi, 21 mai 2026, să respingă apelurile făcute de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de Mario Iorgulescu, în dosarul accidentului mortal produs în 2019.

Instanța a menținut pedeapsa rezultantă de 8 ani și 8 luni de închisoare, stabilită prin contopirea pedepsei de 7 ani pentru ucidere din culpă cu pedepsele de 2 ani pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, condamnare dintr-un alt dosar.

Decizia vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție dispusese rejudecarea apelurilor doar în privința individualizării pedepsei pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Curtea a menținut și pedepsele complementare, inclusiv interdicția de a conduce vehicule pe drumurile publice timp de 5 ani după executarea pedepsei.

Hotărârea este definitivă.

(sursa: Mediafax)