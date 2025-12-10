Cum au ajuns pubelele eco să ruginească în Capitală? Investiție de zeci de milioane de euro, fără contracte de salubritate

130.000 de de pubele sunt învelite în folie și nu au fost utilizate nici măcar o zi de la montare, în urmă cu peste un an.

Pubele nefuncționale și utlaje abandonate

„Le bandajăm în fiecare zi şi spunem că nu sunt funcţionale”, spune un locuitor din Sectorul 2..

Totodată, 46 de mașini speciale pentru colectarea gunoiului au fost abandonate într-o parcare și se degradează.

Proiectul a început în 2024 și este blocat din cauza neînţelegerilor legate de încheierea contractului pentru colectarea efectivă a gunoiului.

„Infrastructura va deveni operațională doar după finalizarea de către Sectorul 2 a unei proceduri de licitaţie competitivă prin care va fi delegat serviciul de salubrizare”, declară Mădălina Stancu, director în Primăria Sector 2.

Situația este aceeași și în Sectorul 1, unde zeci de containere eco stau nefolosite pe un teren viran, acoperite de buruieni. Oficialii recunosc că unele dintre aceste recipiente nu respectă specificațiile tehnice și au fost abandonate.

„Cred că a făcut o achiziție care nu a fost fundamentată foarte bine. A fost făcută pe repede înainte. S-a dorit ca sistemul de colectare să fie făcut pe fonduri europene, din păcate s-a ratat acest obiectiv. Şi s-au contractat pe fonduri bugetare proprii”, explică viceprimarul Iulian Hatmanu.

În Sectorul 6, deși au fost montate tomberoane moderne, acestea sunt etichetate „nefuncţional” din lipsa de contracte de golire, întârzierea fiind cauzată de numeroase contestaţii la licitație.

Doar 12% dintre deșeurile municipale sunt reciclate

România rămâne în urma altor țări europene la nivelul reciclării. Potrivit Agenției Europene de Mediu, doar 12% din deşeurile municipale sunt reciclate, cu mult sub media europeană, care este de patru ori mai mare, potrivit observatornews.ro.