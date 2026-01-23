Luptă între Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea pentru acțiunile Companiei Naționale Aeroporturi București

Porcedura de preluare a controlului integral de către MTI asupra Companiei Naționale „Aeroporturi București” (CNAB) este într-o fază incipientă, dar sigură, după decizia din 9 ianuarie în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA).

La acea dată, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) care deține în prezent 80% din pachetul de acțiuni al CNAB, a dat votul decisiv pentru a putea răscumpăra restul pachetului, de 20%, pe care îl are în portofoliu Fondul Proprietatea, entitate care a votat, în zadar, negativ. Decizia a fost luată după ce, la finalul anului trecut, acționarul majoritar respinsese propunerile Fondului care vizau listarea CNAB

Astfel, cu cele 80% din voturi, s-a luat decizia, la a doua convocare a AGEA, de „aprobare a propuneri din Nota nr. DF/1249/17.11.2025 privind aprobarea intenției de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea SA la Compania Națională Aeroporturi București SA (nr. CA/619/19.11.2025”)”.

Se va scoate la licitație consultanța

La solicitarea transmisă de Mediafax la adresa Direcției de guvernanță corporativă din cadrul MTI, oficialii instituției au răspuns la întrebările privind sursa fondurilor pentru achiziție, dar și privind valoarea pachetului și durata procedurii.

„În conformitate cu Nota nr. DF/1249/17.11.2025 CNAB „va asigura finanțarea Tranzacției astfel încât să nu fie afectate investițiile majore prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli multianual și să implementeze conform calendarului aprobat Programul Strategic de Dezvoltare a Fondului de capital social al CNAB”, au transmis oficialii MTI cu privire la sursa de finanțare.

Potrivit MIT, informațiile privind o estimare a valorii pachetului minoritar și a duratei procesul de achiziție vor fi deduse cu exactitate ulterior procesului de consultanță, așa cum este menționat în nota nr. DF/1249/17.11.2025.

„CNAB va demara procedura de achiziție a serviciilor de consultanță financiară și asistență juridică pentru structurarea tranzacției, evaluarea participației, asistență în negociere, finalizarea documentelor juridice pentru realizarea Tranzacției”, au precizat reprezentanții MTI.

Poziția Franklin Templeton

Franklin Templeton, administrator al Fondului Proprietatea, a explicat, în răspunsul transmis reporterului Mediafax, că în cadrul procedurii de achizitie a pachetului de 20% din CNAB, cea mai mare deținere a sa, își propune să a obține cel mai bun rezultat posibil pentru acționarii Fondului.

„Așa cum a fost comunicat public, Fondul nu a fost consultat de CNAB cu privire la nicio tranzacție potențială care implică participația Fondului la CNAB. Prin urmare, nu putem oferi un calendar orientativ pentru o astfel de tranzacție. În urma hotărârii Adunării Generale Anuale a CNAB, Administratorul Fondului și-a exprimat intenția de a colabora cu conducerea CNAB, consilierii acesteia și alte părți interesate relevante pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru acționarii Fondului”, au declarat oficialii Franklin Templeton pentru Mediafax.

„Participația Fondului la CNAB reprezintă cea mai mare deținere din valoarea activului net al Fondului. Prin urmare, Fondul este în curs de numire a consilierilor necesari pentru a sprijini o potențială tranzacție de această amploare. Administratorul Fondului va furniza actualizări și comunicări suplimentare, după caz”, a transmis entitatea listată la Bursa de Valori București.

Rezultatele CNAB

CNAB este una dintre cele mai performante companii controlate de stat. Societatea furnizează servicii specifice de aeroport pentru pasageri, cargo și poștă, inclusiv administrarea, investițiile și întreținerea bunurilor din patrimoniu în vederea asigurării siguranței și securității decolării/aterizării aeronavelor și a transferului pasagerilor, mărfurilor și poștei în cadrul aeroportului.

Cifra de afaceri a CNAB a fost, în anul 2024, de 1.383.970.846 de lei, un profit net de 608.827.416 de lei și un profit brut de 693.127.309 lei, potrivit datelor agregate de platforma termene.ro. La 31 decembrie 2024, compania avea 1.386 de angajați.

Cine controlează Fondul Proprietatea

CNAB reprezintă, la 30 noiembrie, 52,7% din valoarea activului net (VAT) al Fondului, potrivit raportului lunar publicat.

Topul principalelor dețineri din portofoliu este completat de CN Administrația Porturilor Maritime SA (17,75% din VAN), Societatea Națională a Sării SA (12,92%), Alro SA (5,45%) și Zirom SA (1,27%).

Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea a fost creat pentru despăgubirea cetățenilor români ale căror proprietăți au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitației internaționale anunțate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investiții și administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010.

Potrivit datelor oficiale, Fondul este o companie de investiții alternative, iar obiectivul său investițional este maximizarea randamentelor către acționari și creșterea valorii activului net pe acțiune prin investiții realizate, în principal, în acțiuni și valori mobiliare românești.

Fondul, la care statul – prin Ministerul Finanțelor – deține 11,57%, se tranzacționează pe Bursa de Valori București din 25 ianuarie 2011 și a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market London Stock Exchange prin intermediul certificatelor de depozit (“GDR-uri”) la data de 29 aprilie 2015.

